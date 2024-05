Roberta Metsola, la 'capitana' sorpresa del Parlamento Europeo que no ha parado de crecer

En 2022 Roberta Metsola era una desconocida; sin experiencia en política nacional, maltesa -es decir, de un país pequeño de la UE-, vicepresidenta del Parlamento Europeo sin foco, joven y que no había dado que hablar. Pero en un giro de los acontecimientos pasó a la primera línea. Y lo hizo, desgraciadamente, después de la muerte de David Sassoli, lo que provocó un relevo rápido y sin precedentes en la presidencia de la Eurocámara. Desde entonces, el perfil de Metsola solo ha hecho que crecer y ahora no solo aspira a seguir en el cargo tras las elecciones europeas (6-9 de junio), sino que además se ha convertido en uno de los valores principales del Partido Popular Europeo.

Después de todo, Metsola se ha convertido en una 'capitana' sorpresa para el Parlamento Europeo en la legislatura en la que más miradas se han posado sobre Bruselas y sobre Estrasburgo. Si en algo ha acertado la presidenta ha sido en aparcar sus filias y fobias -por ejemplo está abiertamente en contra del aborto- para ser la voz de una institución que no se ha librado de polémicas y sustos.

La más grave a lo largo de este lustro ha sido el Qatargate, el escándalo a través del cual un exeurodiputado y la entonces vicepresidenta del Parlamento, la griega Eva Kailli, recibieron fondos del país asiático por mover sus hilos en la Eurocámara en su favor. Todo se destapó, se quedó en tres nombres contados, pero la reacción de Metsola fue rápida: una batería de 14 medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Ese proceso todavía sigue en marcha y está previsto que estas decisiones se vayan implementando de manera paulatina para que la historia no se repita. Desde la institución insisten en que el daño se ha controlado bien y, así, no será un tema que tenga repercusión en la campaña electoral.

La presidenta consiguió amortiguar el golpe y, además, no ha tenido apenas roces con los grupos políticos. Contó desde el principio con el apoyo cerrado de su grupo, el PPE, y de los liberales, aunque despertó recelos en los socialdemócratas. En general, no ha habido grandes reproches a su gestión y ha entrado en la historia al convertirse en la tercera mujer en ser elegida presidenta del Parlamento Europeo, tras Simone Veil (1979-1982) y Nicole Fontaine (1999-2002). Su legado por tanto es importante, y ya en su discurso de toma de posesión dejó claro que lo importante no era la presidencia en sí, sino el papel de la institución.

También aglutinó muchas miradas en torno a los dos conflictos que han afectado -y afectan- directamente a la UE: la invasión rusa de Ucrania y el conflicto de Israel con Hamás. Sobre la primera el apoyo del Parlamento Europeo a Kiev ha sido rotundo, con un respaldo unánime a las ayudas económicas, militares y humanitarias, además de ser la primera institución en impulsar la adhesión del país a la Unión en cada una de las fases del proceso. Ese 'abrazo' lleva las palabras de Metsola y se mantiene intacto después de mas de dos años. Más compleja es la situación en Gaza, aunque la presidenta de la Eurocámara esquivó las críticas por su rápido viaje a Israel tras el 7 de octubre, unos reproches que se agruparon sobre todo en torno a la figura de Ursula von der Leyen. Los eurodiputados pidieron explicaciones a Metsola, pero no ha sufrido ningún desgaste.

Casi todo está a favor de Roberta Metsola de cara al futuro. Está en su punto más álgido, y la realidad es que conoce la Unión Europea como la palma de su mano. Eurodiputada desde 2013, después vicepresidenta de la Eurocámara y ahora líder de la institución, su bagaje solo ha hecho que crecer pese a su falta de experiencia en política nacional. Metsola, además, ocupó un puesto como Agregada de Cooperación Jurídica y Judicial de Malta en la Representación Permanente de Malta ante la Unión Europea y de 2012 a 2013 fue asesora legal de la entonces Alta Representante de la UE, Catherine Ashton. Ahora su nombre resuena como una de las opciones más reales del PPE para presidir la Comisión Europea si finalmente Ursula von der Leyen no aglutina los apoyos para salir reelegida.

Eso sí, hace un año se descartó ella misma para el puesto en una entrevista con 20minutos, aunque las cosas pueden haber cambiado. De momento, su siguiente parada son las elecciones europeas, y su voz es la que más se ha escuchado ante la cita con las urnas. "Estas elecciones servirán para decidir en qué Europa queremos vivir", avisó la presidenta para llamar al voto. El Parlamento ve los comicios como "un ejercicio de responsabilidad" y esa es la misma que ha asumido con creces la propia Metsola durante la legislatura. Su aspiración ahora es poder continuar con ese trabajo.