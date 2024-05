Felipe González responde a Sánchez por su carta a la ciudadanía: "Eso no es liderazgo, yo no me la creí"

El expresidente del Gobierno, Felipe González, ha acudido este jueves al programa El Hormiguero, donde ha cargado contra Pedro Sánchez así como también contra algunas de las decisiones que se han tomado en su Gobierno. Afirmó no entender su lenguaje y, tras preguntarle Pablo Motos por su opinión sobre la carta a la ciudadanía afirmó: "Eso no es liderazgo". También dijo que nunca se creyó que Sánchez pudiese abandonar la presidencia del Gobierno. "Hay mucha gente que se lo creyó y salió a la calle, yo no", indicó González, para después afirmar que él sabía que el presidente Sánchez no es una persona de "despedidas".

Durante la entrevista González le dijo a Motos que durante los últimos tres años de su Gobierno él también sufrió ataques. "Todo era váyase señor González, era un mantra y yo lo soporté durante mucho tiempo", expresó. Seguidamente, Motos le preguntó si habría escrito una carta a los españoles para decirles que se iba a pensar. "Que me iba a pensar no se lo hubiera dicho, que me iba a lo mejor se lo hubiera dicho. Pero que me iba a pensar... hay mucha gente que se lo creyó. Yo no", afirmó. Además, expresó que "alguien que tiene una responsabilidad de liderazgo duda, porque toda persona inteligente duda, los fanáticos no".

González también criticó el lenguaje de Sánchez. "Ayer en el debate parlamentario empezó bien y al rato estábamos en la política del fango viendo al presidente del Gobierno decir 'que no me van a quebrar'. No lo entiendo, es un lenguaje que yo no he tenido nunca. Vamos a quitarnos las navajas de la boca", expresó el expresidente. "Yo hacía las elecciones para ganar y jamás se me ocurrió decir: oiga que alguien me salve", dijo.

Con respecto a la forma de hacer política hoy en día, el expresidente afirmó que esta ya "no se hace con datos, sino con agresiones". Momentos después sacó la Constitución para recordar que Cataluña fue el lugar donde más se votó cuando fue aprobada en 1978. "A lo mejor se enteran de esto hoy Puigdemont y Aragonés", bromeó. Seguidamente, volvió a ponerse serio y afirmó que "la Constitución no es un arma de agresión sino de concordia".

Sin embargo, este no fue el único momento en el que hizo referencia a dicha comunidad autónoma, a sus líderes políticos y a la amnistía. Afirmó que ahora "la gente puede malversar fondos y reclamar amnistía", algo que el expresidente calificó como "la voladura del Estado de derecho". Más tarde volvió a hacer referencia a este asunto. "Será que nos ha perdonado Puigdemont. No ha habido ningún perdón, ha habido un arrodillamiento del Estado frente a una señor que se fugó de la Justicia".

También hizo referencia a Salvador Illa, a quien le extendió su apoyo. "Pretendo que le demos apoyo entre todos para que pueda ser presidente de la Generalitat. Espero que no se negocie nada ni con Piugdemont, ni con Aragonés, sin que pase por el conocimiento de Salvador Illa". Además, manifestó que Illa ha disminuido el "precesismo" en Cataluña tras su victoria en las elecciones del pasado 12 de mayo, pero que al mismo tiempo lo ha trasladado al resto de España.