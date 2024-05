La campaña electoral para las elecciones europeas de este 9J ha arrancado este jueves con los actos de los principales partidos. PSOE y PP han aprovechado la cita para lanzarse dardos. El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha pedido el voto desde Barcelona y ha proclamado el "no" del Partido Popular a "la desigualdad" y a "la amnistía". Pedro Sánchez, por su parte, no ha dudado en cargar contra el popular desde Valencia, donde ha tachado a la "coalición entre Feijóo y Santiago Abascal" de "reaccionaria".

El presidente del Gobierno, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, la candidata socialista, Teresa Ribera, y la ministra Diana Morant han pedido el voto para el PSOE "para que Europa no retroceda, sino la coalición de la derecha y la ultraderecha".

Sánchez ha centrado el mitin en alertar contra "las tijeras de los hombres de negro" y "la motosierra de la ultraderecha" en Europa, y ha aprovechado para intentar poner contra las cuerdas al PP, pidiéndole a su candidata, Dolors Montserrat, que aclare si va a pactar o no con esa "ultraderecha". "Si no han aclarado si va a haber o no un pacto, tienen claro que lo van a hacer", se ha respondido el secretario general de los socialistas.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo ha centrado toda su intervención en las "mentiras y bulos" que ha vertido el PSOE sobre los españoles y ha enfatizado en el presidencialismo excesivo del que, en su opinión, pecan los socialistas. "El Gobierno tiene una sola función: servir al amo", ha exclamado desde la Fuente Mágica de Montjuic, recordando cuando en la campaña catalana el ministro de Transportes, Óscar Puente, se refirió a Pedro Sánchez como "el puto amo".

Una referencia que ha convertido casi en el hilo de su discurso. "El único que va en cohete es el Gobierno, las familias saben que es la enésima chulería del amo", ha dicho en referencia a la salud económica del que presumía hace poco el presidente, entre críticas de la oposición.

También lo ha empleado para censurar cómo el Gobierno ve como "sospechosos" a todas las empresas y autónomos de España mientras que "si tienes una empresa amiga firmada por la persona más importante de España [Begoña Gómez] después del amo [Sánchez] esa empresa tiene futuro en España", ironizó con la polémica de la esposa del presidente que ha provocado una crisis diplomática con Argentina. En definitiva, Feijóo se dedicó a dibujar a un Ejecutivo de "relleno, donde lo importante es que nadie le haga sombra al amo".

"La internacional del odio"

En Madrid, desde el barrio de la Latina, Yolanda Díaz ha sido la protagonista del acto de apertura de Sumar junto a la candidata Estrella Galán. La también vicepresidenta segunda y ministra ha pedido el voto para frenar "a la internacional del odio que representan Ayuso, Milei y Meloni" y evitar también el acuerdo entre el PP y PSOE "que acaban de pactar las reglas de la austeridad 2.0". Además, ha apuntado a que su formación es la "internacional de la esperanza" y ha advertido de que "lo que quiere el PP es que la gente no vote".

A renglón seguido, Galán ha cargado contra los socialistas por retirar este jueves la ley del suelo y ha advertido de que si el PSOE "va a seguir mirando a la derecha", que no cuente con Sumar. Como Díaz, la candidata ha recordado que lo que se decide en Bruselas afecta a la vida de los españoles, avisando de que si gana la derecha puede volver una etapa "gris" de recortes.

También se ha comprometido a llevar al Parlamento Europeo que la vivienda "sea un derecho y no un negocio", una de las banderas clave de Sumar. Desde este proyecto, ha dicho, van a "marcar el rumbo" -el lema de la campaña- y van "plantar cara" a las medidas de austeridad.

"La izquierda transformadora"

Casi al mismo tiempo y muy cerca del acto de Sumar, Podemos ha arrancado el camino a los comicios europeos en el barrio madrileño de Lavapiés. Irene Montero, candidata al 9J, ha estado acompañada de la secretaria general de la formación, Ione Belarra y de la portavoz, Isa Serra. Las tres han reivindicado una "izquierda transformadora" que se ponga en pie frente al bipartidismo y convencidas de llevar al Parlamento Europeo una voz de derechos y paz.

Con las guerras en Ucrania y Gaza como foco central de su discurso, Montero ha situado "la paz" como la tarea más importante en Europa en estos momentos: "Con cada euro que se invierte en armas y tanques, hacemos el trabajo sucio a Estados Unidos", y pierden la sanidad, la educación y los derechos.

Además, ha subrayado que con la guerra todo va a ir a peor. "Queremos vivir en un mundo de paz donde los genocidas no quedan en la inmunidad y se les castiga". Tanto Montero como Belarra han acusado al Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, de "no mover un dedo para que haya paz en Ucrania". También han pedido que se rompan todas las relaciones diplomáticas con Israel por ser un Estado "genocida y una potencia que viola los principios de derechos internacionales".

PP y PSOE, "indistinguibles"

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha defendido desde León, donde su partido entró por primera vez en un Gobierno autonómico, que su formación es el "único partido" que se preocupa por los intereses de los españoles en el Parlamento Europeo, diferenciándose de la "gran coalición" que, denuncian, forman PP y PSOE en Bruselas, en un acto que ha marcado el inicio de la campaña para las elecciones del 9 de junio.

Abascal ha hecho hincapié en la importancia de los comicios europeos y ha enfatizado que PP y PSOE son indistinguibles en Bruselas, una crítica que la formación viene repitiendo desde hace meses. "Solo hay una alternativa", ha señalado con respecto a su partido, a la vez que ha acusado a "todos los demás" de "votar en contra de los intereses" de los españoles.

Entre loas al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y a la presidenta del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, Abascal, además, ha repasado la lista de asuntos que Vox quiere poner sobre la mesa, con un énfasis especial en la soberanía energética, los intereses del sector primario y la "inseguridad" que el fenómeno de la "inmigración ilegal" trae aparejada.