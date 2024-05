Planes para el fin de semana: comedias humanas, un paseo flamenco y música en los distritos

Fin de semana

Molière deseado y 'Feriantes' en ruta

Dos propuestas teatrales para este fin de semana que llegan tras haber pasado recientemente por Madrid y contrastado su calidad. Vive Molière regresa a los escenarios y es una oportunidad para disfrutar de nuevo de una fiesta teatral que no debería dejarse escapar. El capricho de la diosa Fama, que desde las alturas reconoce su intención de buscar algún genio de la literatura para contraer matrimonio, lleva a sus criados a seleccionar como candidato a Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, astro rey de la comedia francesa durante el siglo XVII. La diosa desciende en tobogán hasta París, donde el genio nació en el seno de una familia de tapiceros reales, y entabla relación con él para conseguir su propósito.

Una escena de 'Vive Molière' donde vemos a Molière tras la diosa Fama. David Ruiz

Ahí da comienzo un trepidante ensamblaje de escenas extraídas de las comedias más conocidas de Molière -El avaro, Don Juan, Tartufo, El enfermo imaginario, etc.- hábilmente enlazadas por Álvaro Tato, siguiendo la existencia del insigne escritor. Yayo Cáceres dirige el enredo con humor inspirado, traza ágiles transiciones, aplica énfasis oportunos y gradúa con precisión el tono de cada escena hasta conformar un trabajo soberbio de dirección. Yayo y Álvaro forman una pareja infalible, a los mandos de la Compañía Ay Teatro.

Marta Estal, desde los teclados, aplica el tono musical adecuado a cada escena acompañando la acción. El ritmo al que todo esto sucede es prodigioso, imposible de sustentar sin el apoyo de unos intérpretes de primer nivel que aportan agilidad y agudo sentido. Laura Ferrer define sus papeles con fuerza; elegancia y verso limpio aplica Juan de Vera; Kevin de la Rosa destapa un asombroso repertorio de matices cómicos; y Mario Portillo sustenta a Molière con elegancia. Portentosos todos ellos, en afinadas intervenciones repletas de detalles mínimos que dan cuenta de un trabajo minucioso. ¡Bravísimos!

Saludos tras una representación de 'Vive Molière', de Álvaro Tato, en el Teatro Infanta Isabel. Adolfo Ortega

El dominio del lenguaje y el verso que luce Álvaro Tato aporta una frescura necesaria a nuestra realidad teatral, siempre apoyado en la tradición de nuestras comedias y dramas, logrando deliciosos acabados. Contemplamos este trabajo simultáneamente al que se muestra ahora en el Teatro de la Zarzuela, en el prólogo que ha escrito para La verbena de la Paloma, un precioso homenaje a nuestro género en forma y estilo adecuados.

'Vive Molière': Hasta el 2 de junio | Teatro Infanta Isabel | Desde 16 euros

No quiero olvidarme de otra reposición que llega este fin de semana al pequeño escenario del Espacio Abierto Quinta de los Molinos. Se trata de la función Feriantes, que pudimos ver con tremendo gozo hace meses en el Teatro María Guerrero. Un precioso homenaje a la feria, a los abnegados ambulantes que recorren España con sus artilugios, cacharros y atracciones, desplegando la ilusión por las ciudades y pueblos, desde La Coruña hasta Albacete, durante las fiestas de cada zona.

El PatioTeatro presenta su espectáculo 'Feriantes' en el Espacio Abierto Quinta de los Molinos. Luz Soria

El Patio Teatro ha conseguido una virguería escénica a pequeña escala, teatro de objetos de una sensibilidad con apuntes musicales -incluido algún apunte flamenco- y un sentido de la acción muy trabajado. Sólo hay que atender al asombroso mecanismo escenográfico construido en madera, del que surgen decenas de configuraciones y objetos. Un montaje artesanal maravilloso.

Escrita y dirigida por Izaskun Fernández y Julián Sáenz-López, emplea numerosos testimonios de aquel mundo de carretera y caravana, completando un trabajo de documentación realizado a partir de entrevistas a feriantes que ponen en pie sus estaribeles, los actores principales de este universo. El objetivo de los autores es tan estimulante como ofrecer "una pieza de teatro documental que trata de acercar al público, con mucho cariño, lo que se esconde detrás de la música, del ruido y de las luces. Llevar a escena una feria y que el espectador salga del espectáculo con la sensación de haber pasado una tarde en las barracas".

La puesta en escena transporta al público a las barracas de feria gracias a la escenografía e iluminación de El Patio Teatro, el vestuario de Martín Nalda y Amparo Cámara y la música de Nacho Ugarte. Apresúrense porque no quedan entradas más que para el sábado.

Sábado 25 de mayo | Espacio Abierto Quinta de los Molinos | 6€

Un paseo flamenco con Marco Flores

El bailaor gaditano Marco Flores, Premio Nacional de Flamenco, propone un espectáculo titulado Un paseo por el Real, cuando acaba de cumplir sus veinticinco años encima de un escenario. El salón de baile del Teatro Real, con su techo estrellado y los tonos rojos, se transforma en un tablao con aires sofisticados, para acoger una andadura a tres por las rutas del flamenco, llena de verdad y sensibilidad.

El bailaor Marco Flores en el Teatro Real, acompañado por el guitarrista José Tomás. Adolfo Ortega

Comenzando por tonás y cantes de trilla, Marco aparece vestido como un humilde mozo, en camisa de manga corta y una pandereta de media luna, para introducirnos en una música ancestral y arraigada en lo más hondo. Manuel de la Nina, cantaor jerezano por los cuatro costados aunque habitual de los tablaos madrileños, luce pureza y se mueve en el escenario con Marco, enlazados bajo los cascabeles. Nina era su abuela, con ella se crió así de flamenco y de ahí su apodo.

Al poco aparece la guitarra de José Tomás, con premios en su haber obtenidos en Córdoba y el Festival de Cante de las Minas. Juntos ya los tres, nos traen una preciosa guajira en la que Marco baila y vuela un abanico ligado a una seda roja, creando ondulaciones que parecen llamas. Su baile es elegante, imaginativo y fresco, y el recurso añadido es un acierto completo. Sin recurrir nunca al zapatazo innecesario, transmitiendo siempre alegría, se desplaza con donaire por el tablao.

Imagen del espectáculo que Marco Flores presenta en el Teatro Real. Juanlu Vela

Tiempo hay en este recorrido de hora y poco, que sabe a mucho, para el toque en solitario de José Tomás, siempre brioso con su torero nombre. Por fin aparece el bailaor con traje oscuro y camisa de lunares, para interpretar con grandeza la soleá, donde Marco luce todo lo dicho y más. Expresividad sin aspavientos y pureza en el zapateado, para despedirse poco después por bulerías y redondear una noche espléndida, rodeado de un público atento.

Manuel de la Nina, Marco Flores y José Tomás, tras el espectáculo 'Un paseo por el Real'. Adolfo Ortega

Reconocido como uno de los valores más sólidos de su generación y en plenitud creativa, Marco Flores comenzó a formarse de forma autodidacta, en el ambiente jerezano, para luego asistir a cursos intensivos con Antonio Canales y Javier Latorre. Con 18 años empezó a trabajar en tablaos, consolidando su aprendizaje antes entrar en las compañías de Sara Baras y Rafaela Carrasco. Ahora le disfrutamos en un momento idóneo de su carrera para expresar lo que lleva dentro, con energía intacta y la madurez de los cinco lustros paseados. ¡No se lo pierdan!

Jueves 23 y viernes 24 de mayo | Teatro Real | desde 29 euros

Una comedia humana y fotográfica de Elliott Erwitt

La Fundación Canal nos acerca a la figura del fotógrafo Elliott Erwitt (1928-2023) a través de una retrospectiva denominada La comedia humana, aunque hay que advertir que no sólo seres humanos aparecen en la amplia selección de obras. De hecho, y no es algo habitual, hay toda una sala dedicada a varias especies de animales, en la que tiene gran importancia sus retratos de perros. Erwitt nunca se consideró un artista, sino sólo un fotógrafo. Consideraba que el color reflejaba la realidad, mientras que el blanco y negro aportaba la emoción. Por eso, casi todas las fotografías expuestas son en blanco y negro.

Elliottt Erwitt. Shreveport, Louisiana (1962) ©Elliott Erwitt / Magnum Photos

De padres rusos judíos, Elliott Erwitt nació en París pero vivió sus primeros diez años de vida en Italia. Después, la familia se trasladó de nuevo a Francia, donde permaneció hasta que el avance de las tropas nazis les obligó a emigrar a los Estados Unidos.

La comedia humana, no la de Balzac sino esta en blanco y negro, se divide en tres secciones: Personas, Animales y Formas. La primera de ellas responde al interés que Erwitt evidenció por sus semejantes, independientemente de su condición. Tanto las damas que retocan su maquillaje en las elegantes fiestas de los años cincuenta en Nueva York; como los bañistas que pasean por la playa; o los campesinos de Guatemala que empujan un autocar averiado. De Checoslovaquia al Reino Unido, de Tokyo a Ámsterdam, siempre aportando una mirada curiosa, espontánea, y con fino sentido del humor. Erwitt jamás envolvió su obra en interpretaciones profundas ni mensajes de ningún tipo, lo cual no es desdeñable en los tiempos que vivimos. "No me interesan los paisajes. Sólo la gente. Me gustan las flores de plástico", comentaba Erwitt.

Elliott Erwitt. Nueva York, 1946 ©Elliott Erwitt/Magnum Photos

La exposición dedica una sección titulada Perspectiva perruna a descender nuestro punto de vista hasta dejarlo a unos centímetros del suelo. Así es como ven el mundo los canes y observan un universo poblado de zapatos. Las fotografías poseen un carácter jocoso y a la vez tierno. "Los perros son como las personas, sólo que con más pelo", apuntaba el fotógrafo.

En el característico pasillo abovedado de la sala de exposiciones de Fundación Canal se reúnen algunas fotografías con un carácter más abstracto o incluso surrealista, dentro de un apartado denominado Formas. Evitando las figuras humanas, en la mayoría de los casos, centró su atención en combinaciones y encuadres más elocuentes. En esta sección vemos algunos de los pocos reencuadres de fotos, ya que Erwitt acostumbraba a dejar un borde negro que denotaba que, lo que él vio en su visor aparece plasmado fielmente en el papel fotográfico, sin recorte alguno. Un artesano de honestidad probada.

Una de las fotografías de Elliott Erwitt expuestas en Fundación Canal, tomada en 1955 en Nueva York. Adolfo Ortega

Acabo con una reveladora frase de la modesta personalidad de Erwitt: "La fotografía es una profesión de vagos. No es necesario formarse, como en el caso de un músico, un médico o un bailarín de ballet. Sólo necesitas una habilidad modesta para lograr orden y composición". Ahí queda eso.

Hasta el 18 de agosto | Fundación Canal | Entrada gratuita

Wagner y Rameau en versión concierto

Dos apuestas seguras para los amantes de la música clásica, que coinciden el domingo por la tarde. En primer lugar, grandes páginas de la música de Wagner reunidas en un concierto que contará con la presencia esperada de la gran soprano sueca Nina Stemme. Cuando todavía está sonando en el Teatro Real esa obra grandiosa que es Los maestros cantores de Nuremberg, nos adentramos en algunas escenas escogidas de las óperas Tristán e Isolda y El ocaso de los Dioses.

Nina Stemme como Brünhilde en El ocaso de los Dioses (2018), en la Royal Opera House de Londres. Royal Opera House. Bill Cooper.

La orquesta y coro titulares del Teatro Real, dirigida por el que pronto será su director titular, Gustavo Gimeno, afrontan un programa exigente donde podrán corroborar, una vez más, el excelente estado de forma en que se encuentran. Sonará El viaje de Sigfrido por el Rhin o la Muerte de amor de Isolda, en una velada que se prevé grande.

Domingo 26 de mayo (19:30) | Teatro Real | desde 15 euros

No quedará más remedio que elegir para la tarde del domingo, entre esta música escénica de Wagner, y otra que también nació orientada hacia la representación. Coincide que ambas se ofrecerán en versión concierto. Llega a Madrid Les Boréades de Jean-Philippe Rameau, la última tragedia lírica del gran compositor francés, bajo la dirección de Václav Luks.

Collegium Vocale 1704 interpretará música de Rameau este fin de semana en Madrid. Petra Hajská

La obra fue escrita para la corte de Luis XV y llegó a ensayarse a finales de abril de 1763, pero las previstas representaciones nunca tuvieron lugar y Les Boréades hubo de esperar doscientos años para poder escucharse. Dejo en este video una muestra del encanto irresistible que posee esta música.

Las agrupaciones Collegium 1704 y Collegium Vocale 1704 serán las encargadas de descubrir al público la riqueza tímbrica de la obra y su sorprendente orquestación. La ópera, en versión de concierto, contará con la presencia de grandes voces especializadas en el período Barroco, como son las sopranos Deborah Cachet y Caroline Weynants, o el tenor Philippe Talbot, entre otras. La cita tendrá lugar el domingo 26 de mayo a las 18:00h en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música en el marco del ciclo Universo Barroco del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM).

Domingo 26 de mayo (18h.) | Auditorio Nacional | de 18 a 50 euros

Danza y filosofía en el Teatro de La Abadía

El Teatro de La Abadía se abre a la danza con una fuerte carga dramática este fin de semana, acogiendo la propuesta de 10 & 10 Narváez, Runde, Sanz, la compañía formada por Inés Narváez, Mónica Runde y Elisa Sanz. A través de tres actos, los creadores vertebran una propuesta escénica metafórica que parte del desierto y del nihilismo para evolucionar hacia el concepto de superhombre. Para ello recurren a la danza, -entre otros lenguajes-, muy presente en la vida del filósofo Nietzsche.

Una imagen del nuevo montaje de la compañía 10 & 10, en el Teatro de La Abadía. Sergio Parra

Las tres conforman la dramaturgia junto a los hermanos Quique y Yeray Bazo (QY Bazo) para llevar a escena la mítica obra del filósofo alemán que ellas rebautizan como aSÍ habló Zarathustra. Una afirmación rotunda, un SÍ a la vida que se manifiesta en el escenario a través del movimiento como herramienta y a través de la palabra. La función se podrá ver en la sala Juan de la Cruz hasta el 26 de mayo.

El motivo de la elección de este filósofo y "no un Sócrates o un Platón" se debe a que "creemos que es el filósofo más dramático en el sentido más escénico posible", comenta Inés Narváez. "Es un filósofo que escribe, pero es narrativo, es metafórico. Cuenta con imágenes, cuenta con colores, habla mucho de la palabra constreñir, es decir, de ir más allá. Para nosotras la creación es eso", concluye Narváez.

'aSI habló Zarathustra' es el nuevo montaje de danza que se presenta este fin de semana en Madrid Sergio Parra

"No hacemos danza, pero bailamos. Ni teatro de texto, pero hablamos. Ni performance, pero acontecemos. Hacemos actos escénicos". Así define su quehacer esta compañía que ha cumplido 35 años de creación. Esperamos ver este estreno que este fin de semana llega a Madrid.

Hasta el domingo 26 | Teatro de La Abadía | 24 euros

La tradición rejuvenecida y jazz en 21distritos

Dos opciones de música en directo, de la mano de dos mujeres, son las propuestas que recogemos de la programación de 21distritos, el programa de descentralización cultural que impacta en todos los distritos, repartido por diferentes espacios culturales de los barrios de Madrid.

María de la Flor en un retrato para su último trabajo, que presenta este finde en Madrid. Cedida

María de la Flor proviene del barrio de Carabanchel, donde nació en 1993, y es una de las voces más destacadas de la actualidad, con su aire de tradición actualizada. Vuelve a los escenarios para estrenar su último y precioso trabajo, Resalada, del que conocemos unas cuantas canciones editadas en un EP. Su voz se mueve entre melismas y ritmos que recuerdan a músicas tradicionales latinoamericanas. La sencillez de una música cantada en la intimidad podremos disfrutarla en pleno barrio de Chamberí, concretamente en el Centro Cultural Galileo. Dejo aquí un ejemplo de su buen gusto:

Resalada reúne sonidos populares y naturales. Producido junto a Diego Galaz (Fetén Fetén), María llega a estas nuevas melodías desde su anterior trabajo con cuerdas, que ha definido su trayectoria en su primer disco Hilanderas (2022, Carlos Montfort), y continúa un camino de sencillez y carácter en la línea del EP Temple (2021, Diego Galaz).

María de la Flor: Viernes 24 (19 h.) | Centro Cultural Galileo | Entrada libre hasta completar aforo

María Parra Trío actúa este fin de semana dentro del programa 21distritos, en Madrid. ©CucoCuervo

Y una segunda opción más jazzística llega hasta el Centro Cultural Puerta de Toledo del distrito Centro, con la pianista María Parra, que presenta su nuevo disco Visión. Estará acompañada por el contrabajista Miguel Rodrigáñez y el baterista Gonzalo Maestre, con los que forma uno de los tríos más sólidos del panorama jazzístico nacional.