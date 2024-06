Felipe VI: diez años de monarquía renovada en tiempos difíciles

A Leonor no le llegaban los pies al suelo, sentada como estaba en una se las enormes sillas regias y aterciopeladas del Congreso de los Diputados. Con sus bailarinas doradas colgando, graciosamente desdentada a sus 8 años y la trenza que le caía a la derecha de su rubia melena, la niña asistía no solo a la proclamación de su padre, Felipe, como rey, sino a la de sí misma como futura reina.



A la edad en que los niños a esa edad tienen prohibidos los móviles, leen cuentos y fábulas y comen gominolas, Leonor estaba acaparando todas las televisiones del mundo, observada y observadora de ese presente que algún día será suyo.



Leonor de Borbón Ortiz, nacida el 31 de octubre de 2007 en Madrid, ha crecido mucho en estos últimos diez años. No solo físicamente (mide cerca de 1,80, marca de la casa); en particular, ha dado un estirón en formación, visibilidad, sociabilidad y capacidad de transmitir.