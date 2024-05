Los profesores de Madrid programan nuevas movilizaciones para el 3 y 15 de junio

Tras la huelga y manifestación de este miércoles por la educación pública en la Comunidad de Madrid, los sindicatos mayoritarios han convocado nuevas movilizaciones en junio para seguir reivindicando mejoras laborales para el profesorado. Así, el próximo 3 de junio se ha organizado una concentración frente a la Consejería de Economía y Hacienda. Además, el 15 de junio se volverá a repetir la marcha desde la Plaza de Neptuno hasta la Puerta del Sol.

"Vamos a continuar trabajando juntos hasta alcanzar las metas propuestas y hacer escuchar nuestras demandas. No vamos a parar hasta conseguir nuestras reivindicaciones en favor de una educación pública de calidad", han expresado los sindicatos en un comunicado conjunto este jueves. La reducción de las horas lectivas, la bajada del número de alumnos por clase, la equipación salarial o el incremento de recursos para atender la diversidad continúan siendo los principales objetivos que persiguen.

Desde los sindicatos mayoritarios —Comisiones Obreras (CC OO), el Sindicato independiente, al servicio del profesorado de la enseñanza pública (ANPE), CSIF y la Unión General de Trabajadores (UGT)— han destacado el enorme apoyo que tuvieron los paros del 8 y 21 de mayo, con un seguimiento que rondó el 67%, aunque desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades lo situaron por encima del 20%.

Durante el mes de junio se ha fijado un nuevo calendario de movilizaciones. Además, se planea intensificar las reuniones con los partidos políticos y organizaciones educativas para explicar sus reivindicaciones. En los centros educativos se han planeado acciones centro a centro y no se descarta que se emitan posicionamientos desde los claustros de profesores y la comunidad educativa.

Junto a esto, el lunes 3 de junio habrá una concentración a las 18.00 horas frente a la Consejería de Economía y Hacienda. Este día se traslada la atención a esta área del Gobierno regional debido a que el consejero de Educación, Emilio Viciana, expuso que las medidas no se podían aplicar en el plazo solicitado, debía a motivos económicos. "Justificó la ruptura de las negociaciones por la falta de presupuesto. Es necesario poner aquí el foco para que Hacienda dote a Educación y así poner en marcha las medidas necesarias", ha explicado la secretaria general de CC OO, Isabel Galvín. Por otro lado, el sábado 15 de junio se volverá a repetir la marcha a las 11.30 horas entre la Plaza de Neptuno y la Puerta del Sol, para acabar frente a la sede del Ejecutivo autonómico.

Madrid trabaja en una nueva propuesta

Mientras se convocan nuevas acciones de protesta, la Consejería de Educación trabaja en una nueva propuesta para mejorar las condiciones laborales del profesorado. Viciana expuso que cuando se termine de concretar se la presentarán a los sindicatos. Sin embargo, desde las organizaciones no se fían de su palabra: "Hasta que no veamos una propuesta por escrito, no daremos ninguna fiabilidad a los anuncios del consejero", ha indicado Galvín.

La reducción de las horas lectivas de los profesores y maestros fue uno de los principales motivos que motivaron estas movilizaciones. Durante las negociaciones de un nuevo Acuerdo Sectorial en diciembre, la Consejería de Educación no cumplió las exigencias de los sindicatos para reducir la carga lectiva. Las organizaciones pedían pasar de las 20 horas actuales a las 18 horas en institutos y disminuir en Primaria e Infantil las 25 horas vigentes por las 23 horas.

Viciana indicó que por motivos económicos era inviable realizar estos cambios en el corto plazo, por ello propuso reducir una hora en la ESO durante el curso 2026-2027. Desde los sindicatos mayoritarios rechazaron esta hoja de ruta y convocaron estos los paros vividos en mayo.