Feijóo evita la vía judicial y parlamentaria contra Begoña Gómez para poner el foco en el posible conflicto de intereses de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo lleva tiempo abonando la idea de que no le interesa abrir una ofensiva parlamentaria o judicial contra la mujer de un presidente del Gobierno. No obstante, durante este mismo tiempo, el líder de la oposición ha hecho de las actividades de Begoña Gómez el centro de su estrategia política. Tras meses de amenazas con "llegar hasta el final" en el caso de la mujer de Pedro Sánchez y el caso Koldo, abriendo la puerta a citar al presidente y a su esposa a la comisión de investigación del Senado, incluso de acudir a los tribunales, este miércoles Feijóo centró el tiro en Sánchez, dejando aparentemente a su mujer al margen de su ofensiva.

"El PP diferencia entre la investigación judicial a Begoña Gómez por tráfico influencias y el conflicto de intereses de Sánchez en el rescate a Air Europa", apuntan desde Génova, recordando que tendría que haberse abstenido del Consejo de Ministros en el que se aprobó el rescate millonario a la aerolínea. Así es como justifican que eviten por ahora la vía judicial contra Begoña Gómez para poner solo el foco en el posible conflicto de intereses del presidente. Altos dirigentes descartan que el partido vaya a personarse en la causa abierta contra Gómez, a diferencia de Vox.

Por el contrario, el líder del PP obligará al presidente a comparecer en la comisión del Senado abierta a raíz del estallido del caso Koldo mientras aparca la citación a su esposa pese al ofrecimiento retórico que le hizo Sánchez durante su comparecencia. "Ni siquiera espero que detengan la máquina del fango. Por tanto, si me piden mi comparecencia y la de mi esposa al Senado, encantados de comparecer", le sugirió el presidente desde la tribuna después de las numerosas ocasiones en las que los populares han insinuado que la citarían si Sánchez no da todas las explicaciones.

A lo que Feijóo solo replicó que le obligará a comparecer en la comisión. Es decir, dejando a un lado a Gómez. "Cuanto más tiempo pase sin dar la información que le piden los ciudadanos por la corrupción que le acecha, más evidente hace que quiere ocultarla: o lo hace hoy en el Congreso o lo hará obligado en el Senado".

El líder del PP centró el tiro en el presidente al que exigió que no "victimice" a su entorno: "Si su Gobierno acepta cartas de recomendación, es su responsabilidad", le recordó Alberto Núñez Feijóo durante la 'multicomparecencia' del presidente en el Congreso. Y es en esta línea discursiva en la que insistía su equipo en los pasillos del Congreso. Su idea es desgastar a Sánchez por su gestión y su responsabilidad con respecto a las actividades de su esposa, pero sin perseguirla.

De este modo los populares marcan la diferencia con Vox, que sí se ha personado en la causa judicial abierta contra Gómez, y al mismo tiempo rebaja el tono que habían elevado en las últimas semanas. "Espero que Sánchez no nos obligue a llamar a su mujer", decía el mismo líder que este miércoles anunciaba que citaría, por el momento, solo a Sánchez.

"Pedro Sánchez comparecerá en la comisión de investigación del Senado para dar las explicaciones que le ha hurtado hoy al Congreso de los Diputados". Ahora bien, los populares no revelan si agendarán la comparecencia antes o después de las europeas. Fuentes de la dirección nacional aseguran que aún no tienen decidida su estrategia. "La fecha de la comparecencia la fijaremos en el momento oportuno. Aún no está decidida", añadían durante la tarde desde Génova.

Las mismas fuentes del PP avisaban de que la pelota está ahora en su tejado: "Sánchez ha decidido cuándo comparecer en el Congreso y el PP decidirá cuándo lo hace en el Senado tras negarse a contestar a las preguntas concretas que le ha formulado hoy el presidente del PP. La citación al presidente del Gobierno no excluye cualquier otra iniciativa parlamentaria que consideremos oportuna".