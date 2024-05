Feijóo exige a Sánchez no "victimizar" a su mujer: "Si su Gobierno acepta cartas de recomendación, es su responsabilidad"

Las primeras explicaciones que ha ofrecido Pedro Sánchez sobre las actividades de su mujer no han convencido al líder del PP, que ha exigido al presidente que no "victimice" a su entorno: "Si su Gobierno acepta cartas de recomendación, es su responsabilidad", le ha recordado Alberto Núñez Feijóo durante la 'multicomparecencia' del presidente en el Congreso. Por ello, el líder de la oposición ha vuelto a amenazar con llevar al Senado al presidente y a su esposa para que den todas las explicaciones y ha asegurado que Sánchez se fue "de retiro a pensar cómo afrontar el lío judicial que varias instancias de España y Europa están investigando".

"Su comparecencia lo mezcla todo para no tener que hablar de nada, pero cuanto más tiempo pase sin dar la información que le piden los ciudadanos por la corrupción que le acecha, más evidente hace que quiere ocultarla: o lo hace hoy en el Congreso o lo hará obligado en el Senado", ha enfatizado el líder de la oposición, teniendo en cuenta que el presidente ha aceptado su solicitud de explicar las actividades de su mujer en sede parlamentaria, pero lo ha compaginado con otros asuntos de política internacional.

Feijóo ha sido contundente en lo que tiene que ver con el supuesto delito de tráfico de influencias en la que habría incurrido Begoña Gómez: "Déjese de jueguecitos", ha instado al líder socialista, a quien acusa de hablar de "fango" cuando se trata de "mordidas de los suyos en el gobierno", de hablar de "de violencia política" cuando se trata de "amaños de contratos por altos cargos de su gobierno" o de "ultraderecha" cuando se trata de "cartas de recomendación de su entorno personal para su Gobierno". "Con todo lo que sabemos no vaya de víctima, vaya de presidente", le ha urgido.

Y lo mismo con respecto a su mujer: "No debería convertir en víctima a nadie de su entorno: que su Gobierno acepte recibir cartas de recomendación de quien no debe y sean atendidas es su responsabilidad". Así, le ha preguntado si "le consta si su mujer tiene la condición de investigada en un juzgado de Madrid o "que su mujer recomendaba empresas contratistas de su Gobierno". Si bien líder popular se ha abstenido de "dimidiar" la legalidad de las actividades de la mujer, las ha juzgado de "antiético y antiestético".

La esposa del presidente ha ocupado solo una parte de la intervención de Feijóo, que ha dedicado el resto de minutos a valorar los "espectáculos" que está dando en política internacional "de un Gobierno radical y con tono pendenciero": "Nada de lo que pasa en España es normal". Así ha abordado tanto la crisis diplomática en Argentina como el reciente anuncio del presidente de reconocer a Palestina como Estado el próximo martes día 28.

En línea con el discurso de los últimos días, Feijóo ha acusado a Sánchez de empezar "solito" el conflicto con Argentina. "¿Qué tenía que ocurrir después de que su gobierno acusara a Milei de consumo de droga y tráfico de órganos? ¿Por qué referirse a su esposa pone en riesgo la democracia pero que el presidente de México ataque al rey no? ¿Por qué tantos aspavientos en este asunto, pero ninguno cuando en Marruecos se dice que Ceuta y Melilla no son españolas? ¿Por qué no se plantea romper con Puigdemont cuando dice que toda la justicia española es corrupta?", le ha preguntado desde la tribuna. El popular ha exigido una sola razón para que España retire su embajador en Argentina y no en Rusia y ha pedido el cese del ministro de Asuntos Exteriores "por poner a los interés de España al servicio del PSOE".

Por otro lado, ha exigido a Sánchez que "no aproveche la situación de los muertos de palestinos e israelíes para separar a los españoles en buenos y malos". "Esto no es o con Sánchez o contra la paz; ni con Sánchez o contra la democracia y contra el Estado", ha dicho, para acusar luego al presidente de usar el reconocimiento de Palestina para evitar que se hable de "la trama del PSOE" y también para dividir a los españoles.

A su juicio, la prioridad ahora no es reconocer Palestina, sino la liberación de los rehenes en manos de Hamás, "el alto al fuego, la ayuda humanitaria y evitar que se recrudezca la escalada". Una vez que esto ocurra, ha añadido, le ha instado a hablar de "una solución de paz y convivencia duradera, de dos Estados democráticos y de liberar a Palestina".

Así, el popular ha urgido al presidente a "afrontar" la paz en su propio Gobierno antes de intentar instaurarlo en el mundo porque "así España es ingobernable". "La gente está harta de que se ignoren sus preocupaciones, que el país esté parado, del intercambio de privilegios y poder en los que solo ganan unos pocos, los espectáculos y el Gobierno egoísta, radical y de tono pendenciero que tienen los españoles", ha sentenciado.