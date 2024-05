El cáncer está relacionado con dietas altas en grasas: 'Los profes de Ciencias' nos lo cuentan

Científicos han descubierto la relación existente entre una dieta alta en grasas, ciertos microbios intestinales y el crecimiento de tumores de cáncer de mama.

El estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Science, revela que una dieta rica en grasas aumenta la presencia de bacterias Desulfovibrio en el intestino, suprimiendo el sistema inmunológico y acelerando el crecimiento de tumores en ratones.

Erwei Song, cirujano especialista en cáncer de mama del Hospital SunYat-Sen Memorial en Guangzhou, China, y su equipo analizaron las bacterias intestinales de pacientes con cáncer de mama y descubrieron que las mujeres con un índice de masa corporal (IMC) superior a 24, considerado obesidad por los autores, tenían niveles más altos de Desulfovibrio en comparación con aquellas con un IMC menor.

Para profundizar en esta relación, los investigadores utilizaron ratones alimentados con una dieta alta en grasas, reflejando así una situación de obesidad similar a la humana. Encontraron que estos roedores tenían mayores niveles de Desulfovibrio y de células supresoras derivadas de mieloides (MDSC), que inhiben el sistema inmunológico, permitiendo el crecimiento tumoral.

Además, presentaban niveles elevados del aminoácido leucina. Al tratar a los ratones con antibióticos que eliminaban Desulfovibrio, los niveles de MDSC y leucina volvieron a la normalidad.

Este hallazgo fue corroborado en las muestras humanas, donde se observó que las mujeres con un IMC superior a 24 también tenían niveles más altos de leucina y MDSC, correlacionándose con una menor supervivencia post-tratamiento.

Estos descubrimientos abren nuevas posibilidades para terapias contra el cáncer de mama, enfocándose en la modulación de la microbiota intestinal y la dieta.