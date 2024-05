Tokuryū, la nueva red criminal que crece en Japón ante la decadencia de la Yakuza

Cuenta Purbrick que el fraude en internet "ofrece oportunidades a personas emprendedoras sin necesidad de unirse a una banda criminal tradicional". En agosto de 2023, una mujer de 25 años fue detenida por vender manuales de fraude en citas a sus seguidores en redes sociales. Las guías elaboradas por la señorita Itadakijoshi Riri-chan ('Riri the sugar baby') incluían títulos como "Textbook for Sugar Babies: las palabras mágicas para hacer que los hombres paguen" que enseñaba a las jóvenes cómo obtener dinero de hombres de mediana edad. "Parece que la economía colaborativa se une al fraude online con formación a medida", dice el autor de The Asian Crime Century.