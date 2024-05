Óscar Salamanca, AECIC: "Los ensayos clínicos son sinónimo de eficacia y de seguridad de los medicamentos"

Los ensayos clínicos, aunque muchas veces pasan desapercibidos para la mayoría de la población, representan la columna vertebral del proceso de desarrollo de nuevos medicamentos. Estas rigurosas investigaciones son esenciales para asegurar que cualquier fármaco que llegue al mercado sea tanto seguro como eficaz. Antes de que un medicamento pueda ser utilizado por el público general, debe superar una serie de fases en los ensayos clínicos, donde se evalúa su impacto en la salud humana. Este proceso incluye pruebas exhaustivas de eficacia y seguridad, verificadas mediante métodos científicos y estadísticos precisos, garantizando que solo los tratamientos que demuestran claros beneficios y un perfil de seguridad aceptable se aprueben para uso general.

Sin los ensayos clínicos, el riesgo de que un medicamento tenga efectos adversos graves o que no cumpla con sus promesas terapéuticas sería inaceptablemente alto. Estos estudios permiten a los investigadores identificar y mitigar posibles riesgos, asegurar el bienestar de los participantes y ofrecer una base sólida para la aprobación regulatoria. Además, los ensayos clínicos no solo validan nuevos tratamientos, sino que también aseguran el seguimiento continuo de los medicamentos ya disponibles, garantizando que se mantengan efectivos y seguros a lo largo del tiempo. De esta manera, los ensayos clínicos son fundamentales para el progreso médico y la protección de la salud pública, proporcionando una confianza indispensable en la farmacoterapia moderna.

Óscar Salamanca es licenciado en Farmacia y MBA por el instituto de empresa con mas de 30 años de experiencia en el área de investigación clínica. Es el presidente de AECIC (Asociación Española de Compañías de Investigación Clínica – CROs) patronal del sector que agrupa a mas del 85% de las CRO (Contract Research Organizations) en España y que participan ejecutando más del 87% de los EECC por contrato con los promotores tanto internacionales como nacionales que se realizan en España. Además, es CEO de APICES CRO (Contract Research Organization)

Muchos ensayos clínicos se quedan por el camino. ¿Cuál es el principal motivo de esta circunstancia? ¿Influye más la falta de recursos o el descarte desde el punto de vista científico?El mayor problema que aparece es la falta de reclutamiento de pacientes, por eso alguno de los proyectos no se pueden llevar a su fin. La falta de recursos es el principal problema en investigación pública o académica, y la falta de apoyo por parte del estado en inversión en este tipo de proyectos.

¿Qué desafíos suelen enfrentar los investigadores durante la realización de ensayos clínicos y cómo se abordan?Los desafíos más importantes suelen ser el manejo de situaciones no conocidas aunque en el protocolo se detalla lo más probable que pueda ocurrir. Se debe estar muy bien formados en el fármaco o dispositivo medio a estudiar así como en el protocolo del ensayo y la normativa de buenas practicas clínicas (ICH-GCP).

Estamos en un contexto de IA, nuevas herramientas… ¿Cómo ves el futuro de los ensayos clínicos? ¿Hay algún avance tecnológico o metodológico que creas que transformará la forma en que se llevan a cabo?El futuro de los ensayos clínicos es muy ilusionante. Hay retos de diseño, tecnológicos y de formas de abordar responder a las preguntas de salud que nos planteamos para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Se están incluyendo cada vez más opiniones del paciente, datos en vida real, nuevas herramientas tecnológicas que harán en un futuro, ya presente, que la calidad de los resultados sea mejor y el tiempo de desarrollo menor, pudiendo disponer de novedades terapéuticas y anticipando situaciones para mejorar la calidad de vida de los pacientes. La IA es una realidad como herramienta y su uso se esta generalizando en todos los sectores, y el sector salud no es ni será una excepción. De momento, ya nos esta ayudando a predecir mejores modelos, mejores diseños de ensayos y ser más eficientes en la investigación clínica No es el futuro, es el presente. Queda todavía conocer la regulación de su uso en ensayos clínicos. No hay que olvidar que, desde que nacemos, todos algún día seremos pacientes.