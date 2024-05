Igualdad retira al Ayuntamiento de Almería la financiación de su campaña contra las agresiones sexuales a menores

El Ministerio de Igualdad ha decidido retirar la financiación a la polémica campaña publicitaria del Ayuntamiento de Almería contra las agresiones sexuales, en la que se lanzaba el mensaje de que si un menor 'dice no, no es sexo, es agresión'. En una misiva dirigida al consistorio andaluz, el departamento dirigido por Ana Redondo ha sostenido que "bajo ningún concepto" los fondos del Pacto de Estado —con los que se sufragó la campaña— pueden financiar esta iniciativa, por considerar que "no se encuadra, en modo alguno, en ninguno de los ejes y las medidas propuestas".

En total, en 2023 el Ayuntamiento de Almería recibió 114.297 euros procedentes del Pacto de Estado que, según el real decreto que lo regula, debían destinarse a impulsar actuaciones contra la violencia de género. Requisitos que, a juicio de Igualdad, no se cumplen en la campaña que ha generado un gran revuelo por transmitir el mensaje erróneo de que, una relación sexual con un menor de edad está dentro de lo correcto si este ha dado su consentimiento (cabe recordar que por debajo de los 16 años, todo acto sexual con un menor es agresión sexual).

Así, el Gobierno —que ya este miércoles exigió la retirada "inmediata" de una campaña "que atenta contra la infancia"— ha informado al Ayuntamiento de Almería, en una carta enviada a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, de la retirada de esa financiación, y le insta a quitar el logo del Pacto de Estado que aparece en una esquina del cartel "a la mayor brevedad posible".

Este mismo miércoles, el consistorio asumió el fallo, alegando que la campaña forma parte de "uno de los diseños que se presentó" y que finalmente se incluyó "por error". Fuentes del Ayuntamiento aseguraron entonces a Europa Press que ya se ha dispuesto la retirada "inmediata" del cartel, expuesto en "tres o cuatro" marquesinas del municipio. Más tarde, pidió se pidió disculpas a través de las redes sociales, donde también la alcaldesa, María del Mar Vázquez, del PP, reconoció sentirse "horrorizada" por el "tremendo horror que se ha cometido" y el cual, prometió, no volverá a producirse.

La cartelería a retirar contiene en su cabecera la imagen de un menor bajo el que reza el mensaje 'Si dice no, no es sexo es agresión' e informa, con datos del Ministerio del Interior de 2023, que "el 72,3% de las agresiones a menores se producen en el entorno familiar y escolar de la víctima".