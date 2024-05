Abandonar el coche en Madrid puede salir caro: 950 euros y un montón de chatarra

Bajo la atenta mirada de su dueña, y los vecinos más curiosos, los agentes de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid retiran un vehículo que llevaba un año estacionado en una zona de aparcamiento junto a la plaza Movimiento Ciudadano, en el distrito de Usera. La llamada de un vecino puso en alerta a los agentes, quienes comprobaron que el coche estaba sin seguro y con la ITV caducada. En el transcurso de dos meses, la propietaria recibió los tres avisos de rigor para la retirada voluntaria, pero hizo caso omiso. Este martes, durante una demostración de cómo la grúa municipal retira los vehículos de la vía pública, la vecina de Usera ha visto como su Audi A3 doblaba la esquina para no volver.

Lo que no sabía esta ciudadana es que el abandono de su coche en la calle tiene un coste. "A la propietaria de este vehículo le llegará una multa de la Dirección General de Tráfico de 800 euros por no poseer seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria. Además, tendrá que abonar una tasa municipal por la utilización de la grúa de 147,50 euros", ha explicado el supervisor del cuerpo de Agentes de Movilidad, Raúl Ruiz. Además, este canon municipal de recogida tiene un coste complementario de 68 euros cuando el coche se encuentra en la periferia. Por otro lado, el montante se incrementa en 19,20 euros por cada día que el coche permanezca en el depósito, hasta un máximo de 60, momento en el que se convierte en chatarra. Si el propietario avisa de que no irá a recoger el vehículo, esta tasa diaria no se cobra.

Las tarifas municipales varían para los vehículos clasificados como furgonetas, vehículos todoterreno, monovolumen, camionetas, remolques, camiones o tractores, que tienen que abonar 181,60 euros por el servicio de grúa, con un suplemento de 113,45 euros si se encuentran en la periferia. Además, deben pagar otros 38,50 euros por cada día de estancia en el depósito. Desde el área municipal de Movilidad, hacen "un llamamiento a los ciudadanos para no llevar a cabo esta práctica, pues tiene unos costes elevados para el propietario".

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, acompañado por el gerente de la Empresa Municipal de Transportes Madrid (EMT Madrid), Alfonso Sánchez, en su visita al depósito Mediodía 3. AYTO. DE MADRID

Con el coche abandonado en Usera sobre la grúa, esta ha puesto rumbo al depósito municipal Mediodía 3, perteneciente a la Empresa Municipal de Transportes (EMT Madrid), y una vez allí se ha mimetizado con los 2.600 vehículos que esperan para ser recogidos por sus dueños o para convertirse en chatarra. En esta gran explanada hay coches, motos y furgonetas de todo tipo, tanto en perfecto estado como sin parte de sus piezas. Se trata de vehículos que acaban en este lugar por abandono o problemas de documentación.

Su estancia en el depósito no es muy larga, pues el tiempo máximo que pueden pasar en el recinto es de 60 días. Si en ese periodo el propietario no ha acudido a recoger el vehículo, abonando las tasas y multas correspondientes, se convertirá en chatarra, algo que sucede con el 95% de los que llegan a Mediodía 3.

El Ayuntamiento retiró 1.162 vehículos en 2023

El Ayuntamiento de Madrid retiró el pasado año 1.162 vehículos abandonados en la vía pública, una cifra similar a la registrada en 2022, cuando se retiraron 1.140. "Se consolida así en estos dos años una tendencia al alza gracias a las campañas de inspección que realizan los Agentes de Movilidad y a los avisos ciudadanos", ha destacado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, durante su visita al depósito de la EMT.

El delegado ha destacado que con este protocolo de retirada se consigue un doble objetivo que beneficia a los vecinos: "Por un lado, elimina de la vía pública un vehículo abandonado, minimizando así los eventuales riesgos de inseguridad e insalubridad que pudiera llevar aparejados; y, al mismo tiempo, pone a disposición de los residentes más espacio de aparcamiento. De hecho, gracias a estas actuaciones, en los últimos tres años se han recuperado más de 3.000 plazas".

Un 98% de los avisos que reciben los agentes son trasladados por vecinos, que los comunican a través del portal Avisa Madrid para detallar los datos y la ubicación del vehículo que, a su juicio, ha sido abandonado. El Consistorio ha detectado que los principales motivos de abandono están relacionados con situaciones familiares, como, por ejemplo, la de herederos que no pueden hacerse cargo de ellos. También por propietarios que migran a sus países de origen y desconocen qué hacer con el vehículo.

En otras ocasiones se trata de vehículos accidentados, cuyo coste de reparación es muy elevado. También es frecuente que los titulares de estos coches sean personas mayores que ya no hacen uso del vehículo o tienen el permiso de circulación retirado, pero que esperan a la mayoría de edad de sus nietos para traspasarles la propiedad.

Los distritos en los que se registran mayores cifras de abandono de vehículos son Puente de Vallecas y Villaverde, con 450 casos en los últimos tres años. Les siguen Villa de Vallecas y Tetuán (400, cada uno), Centro (370) y Salamanca (285).