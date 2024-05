Antonio Maíllo, exlíder de IU en Andalucía, se impone a la ministra Sira Rego y será el nuevo coordinador federal del partido

El excoordinador autonómico de IU en Andalucía Antonio Maíllo es el elegido por los militantes de la organización para tomar las riendas de IU a nivel federal desde el próximo domingo. Maíllo y su equipo se han impuesto con enorme claridad en el proceso de elección de los nuevos órganos de dirección para los próximos cuatro años por delante de la ministra de Juventud, Sira Rego, que hace apenas unas semanas era la gran favorita pero que ha sido superada por Maíllo, que se ha hecho con un 53,4% de los votos frente al 23,4% que ha logrado Rego.

Con este resultado, necesariamente el exlíder andaluz de IU se hará con el bastón de mando de la organización a nivel federal, puesto que controlará más de la mitad de los asientos en los nuevos órganos de dirección de la formación. Serán estos, en el congreso que tendrá lugar el próximo domingo, los que elegirán a Maíllo como nuevo coordinador, habida cuenta de que cuenta con mayoría absoluta para ser proclamado y no tiene necesidad de pactar con otras corrientes su apoyo o, al menos, su abstención para ser nombrado nuevo coordinador federal de IU.

Fuentes conocedoras de los entresijos de la organización explican, no obstante, que Maíllo y Rego llevan días en contacto tratando de hilvanar un acuerdo que permita a IU evitar un periodo de turbulencias internas después de la salida de Alberto Garzón, bajo cuyo liderazgo el partido no tuvo grandes problemas intestinos. Ambas candidaturas ya negociaron antes de la votación para presentar una lista conjunta, pero esas conversaciones cayeron en saco roto puesto que ni Maíllo ni Rego quisieron renunciar a su aspiración de liderar IU. En esta ocasión, no obstante, los contactos van mejor, y no se van a detener por el hecho de que Maíllo haya vencido por mayoría absoluta.

Y es que, pese a que la mayoría absoluta que ha conseguido Maíllo no le obliga a pactar con Rego, las fuentes consultadas aseguran que no está entre sus planes intentar liderar IU con casi la mitad de la organización en su contra. Es decir, que las conversaciones siguen abiertas y la idea es alcanzar algún tipo de entente entre las dos principales familias que se ha revelado que existen en la federación, aunque el equipo de Maíllo se limita a asegurar que "acepta" el "mandato que ha dado la militancia" y que el nuevo coordinador "trabajará para garantizar una dirección fuerte, plural y cohesionada, que de estabilidad y esté a la altura de los retos de país".

Si hubiera acuerdo antes del domingo, cuando los recién elegidos órganos de IU deben elegir un nuevo coordinador, ese pacto serviría para arrinconar a las dos corrientes más críticas de la federación: la que lidera el líder del partido en Madrid, Álvaro Aguilera (que ha logrado un 14,1% de los votos de los militantes), y la que ha presentado como candidato al dirigente José Antonio García Rubio (8,3%). La primera de ellas apuesta por un discurso mucho más radical y alejado de tesis socialdemócratas, mientras la segunda rechaza los pactos con Sumar y defiende que IU debe presentarse a las elecciones con su marca, salvo excepciones.

En la votación cuyos resultados se han dado a conocer este martes han participado 8.350 afiliados de IU, el 52% de los que están al corriente de pago. Se trata de una cifra levemente superior a la de quienes votaron para escoger a Yolanda Díaz como líder de Sumar hace un par de meses, cuando cerró el congreso fundacional de su partido con una pobre participación de apenas 8.179 personas, el 11,7% de los afiliados que asegura tener Sumar.