Puigdemont e Illa se postulan para presidir Cataluña, mientras Aragonès abandona la primera línea política

El tablero político ha cambiado completamente tras las elecciones catalanas celebradas este domingo 12 de mayo. La victoria del Partido Socialista de Cataluña (PSC), con 42 escaños y más de 870.000 votos, y la debacle del bloque independentista, que ya no suma mayoría parlamentaria, visualiza un nuevo panorama para la próxima legislatura, en el que ninguno de los bloques suma del todo.

En un principio, la candidatura de Salvador Illa parte como favorita para la jornada de investidura y sumaría, en primera vuelta y con los 68 votos que representan la mayoría parlamentaria, con el apoyo de ERC y Comuns Sumar. Sin embargo, la formación republicana ha dejado en el aire que faciliten la investidura del socialista. Mientras tanto, el candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha alzado la voz para presentarse a la investidura a través de una fórmula donde ERC diera apoyo y los socialistas se abstuvieran, a lo que el PSC ha cerrado por banda.

Puigdemont mantiene la voluntad de ser presidente

"Podemos agrupar una mayoría coherente para gobernar", ha dicho Carles Puigdemont, que no se rinde y ha anunciado este mismo lunes que tiene previsto presentarse a la investidura para volver a ser presidente de la Generalitat, incluso pese a que no ha ganado las elecciones y a que la mayoría de partidos independentistas no se da.

Aun así, el candidato de Junts ha confirmado que ya ha iniciado los contactos con ERC para intentar la investidura. Esa ha sido de hecho su promesa durante la campaña, que hizo desde Francia: volvería a España para ser proclamado 'president', y contando con que la Ley de amnistía ya esté aprobada para entonces.

Junts acabó la noche electoral con 35 escaños, tres más que los logrados en 2021, pero la caída de ERC hasta los 20 y el descenso también de la CUP hacen que los números le den al independentismo. No obstante, Puigdemont considera que puede volver a ser presidente porque la opción del tripartito (PSC, ERC y Comuns), dice, es tan ajustada "que tampoco es una buena opción" para Cataluña.

Empieza entonces otra partida que al mismo tiempo está plagada de mensajes de Carles Puigdemont al PSOE y a Pedro Sánchez. El primero ya lo puso sobre la mesa al final del escrutinio: la distancia entre el PSC, ganador de las elecciones, y Junts, es parecida, considera el expresidente, a la que se da a nivel nacional entre el PP y los socialistas. Si así Sánchez está en la Moncloa, por qué no puede volver él a sentarse en el Palau de la Generalitat.

Desde Junts insisten en que todavía es "pronto" para hablar de fórmulas, pero las piezas se van moviendo y la pelota en realidad parece en el tejado de Esquerra Republicana. Su debacle hace que ahora tengan que elegir: irse hacia el lado de Illa y apoyar el tripartito junto a los Comuns, o elegir el camino de Puigdemont, teniendo que hacerle de nuevo presidente.

El PSC no apoyará una investidura de Puigdemont

El PSC de Salvador Illa no apoyará la investidura que promueve Carles Puigdemont. La portavoz de los socialistas, Núria Parlon, ha asegurado que los independentistas no tienen "una mayoría legítima para reclamar" y que su formación es quien ha ganado las elecciones. Por lo tanto, han reiterado que debe ser el exministro de Sanidad quien ocupe el cargo de 'president' a pesar de que el candidato de Junts amenace con la estabilidad del gobierno de Pedro Sánchez.

"Nosotros no apoyaremos una investidura de Puigdemont. Primero, porque la mayoría independentista se ha perdido y, por otro lado, porque hemos ganado las elecciones tanto en votos como en escaños. Eso le tiene que quedar claro a Puigdemont, a pesar de que nos amenace con bloquear la gobernabilidad en España", ha dicho Parlon en una rueda de prensa tras finalizar una reunión de la Ejecutiva del PSC.

El PSOE confía en un papel "determinante" de ERC

Desde Ferraz, el PSOE cree que el escenario tras las elecciones catalanas de este domingo hay que ordenarlo "con calma" y, para ello, confían en el papel "determinante" que pueda jugar ERC para que el candidato del PSC, Salvador Illa, sea investido presidente de la Generalitat.

A pesar de que Aragonès asegurase que ERC "sería un elemento de desbloqueo" durante la próxima legislatura, también dejó en el aire la posibilidad de dar sus votos tanto a una investidura de Illa como a una operación con Junts que necesite los votos de los republicanos. Una posición de oposición que se ha atribuido ERC y que puede poner 'en jaque' la gobernabilidad de izquierdas en Cataluña.

Aragonès da un paso al lado

El presidente en funciones de la Generalitat, Pere Aragonès, anunció este lunes que no recogerá el acta como parlamentario y que se retiraba de la primera línea política "por responsabilidad". El balance del Govern en minoría de ERC pasó factura en las urnas, perdiendo 13 escaños y cerca de 180.000 votos respecto a 2021, hecho que llevó a Aragonès a tomar esta decisión.

"Los resultados son los que son", añadió el que ha sido presidente de la Generalitat la pasada legislatura sobre los 20 escaños obtenidos en los comicios. Además, aseguró que ERC "será un elemento de desbloqueo" durante la próxima legislatura. Eso sí, desde la oposición, ya que según Aragonés, los republicanos no formarán parte de ningún acuerdo de gobernabilidad y, que en estos momentos, "les corresponde a PSC y Junts entenderse y gestionar la situación después de sus buenos resultados".

Comuns apuesta por el tripartito de izquierda

El jefe de campaña de Comuns-Sumar, David Cid, ha reivindicado que "la única posibilidad real" de un gobierno estable y "la única mayoría viable" es un ejecutivo de coalición de izquierdas. En una entrevista en TV3, Cid ha avisado de que su formación quiere un acuerdo de contenidos a partir de "propuestas concretas". "Nuestros 6 escaños son determinantes", ha añadido.

En este contexto, ha afirmado que le toca al PSC, que ha ganado las elecciones, explorar "si tiene voluntad de llegar a un acuerdo para un gobierno de coalición de izquierdas". "Habrá que ver si el PSC tiene esa voluntad o quiere girar hacia Junts", concluyó.

El PP catalán no se fía de Pedro Sánchez

El candidato del PP a la Generalitat de Cataluña, Alejandro Fernández, ha augurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sacrificará" al ganador de las elecciones catalanas, el socialista Salvador Illa, para poder continuar en La Moncloa pactando con el 'expresident' y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Fernández ha añadido que los precedentes de Sánchez señalan esa posibilidad como la más "factible" y ha advertido de que sería "una traición al veredicto de las urnas", ya que en su opinión ha sido "clarísimamente" la de "acabar de una vez por todas con el 'procés' y mandar al separatismo a la oposición".