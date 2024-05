Nuria Fergó deja clara su nula relación con Irene Villa, ex de su futuro marido: "No forma parte de mi familia"

Hace casi dos años, Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, exmarido de Irene Villa, sorprendían como una de las parejas sorpresa. Esa relación cuajó hasta el punto de que, hace algo menos de un año, anunciaron que se casaban.

La cantante y actriz husó sus redes sociales para explicar el motivo de su viaje a París: "En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero". En la publicación se podía ver a la feliz pareja cogidos de la mano bajo el famoso monumento.

"Solo tú podías hacerlo así. Mi primer viaje a París superó mis expectativas. Forever París. Para siempre contigo. Te amo", declaró la malagueña.

Y a su vez, este marzo, Irene Villa anunciaba también su boda con David Serrato: "Lo pedí, lo deseé y lo tengo", manifestó la periodista a ¡Hola! "Nos casaremos el 21 de septiembre, en el monasterio de Santa María de la Vid. Está al lado de Burgo de Osma y es mágico", cuenta la periodista, que revela por qué han elegido ese lugar: "Es muy gracioso, porque mi hijo Eric llama 'Lavi' a David. por eso, cuando conocí el monasterio, dije: 'este es el sitio'".

Por ello ha sido preguntada la artista, que ha dejado claro que no tiene relación alguna con la también escritora. "No la he felicitado. Si ese tema ya lo he dicho. No sé ni por qué me preguntas", ha comentado la malagueña a las preguntas de Europa Press.

"No forma parte de mi familia. Porque sea un ex de alguien... Tampoco me preguntáis por el padre de mi hija. Está claro, ¿no? Todo el mundo feliz, a vivir su vida y a disfrutar, que la vida son dos días", ha zanjado, visiblemente incómoda, la ex de OT.