Irene Villa anuncia su boda con David Serrato: "Lo pedí, lo deseé y lo tengo"

En mayo de 2023, Irene Villa anunciaba su compromiso con el coach personal David Serrato. Ha pasado ya más de un año y, ahora, la pareja anuncia oficialmente su boda. Lo hace a través de una exclusiva en la revista ¡Hola!, donde dan detalles de su próximo enlace.

"Nos casaremos el 21 de septiembre, en el monasterio de Santa María de la Vid. Está al lado de Burgo de Osma y es mágico", cuenta la periodista, que revela por qué han elegido ese lugar: "Es muy gracioso, porque mi hijo Eric llama 'Lavi' a David. por eso, cuando conocí el monasterio, dije: 'este es el sitio'".

En cuanto a los detalles del gran día, indican: "La boda será muy familiar, bastante íntima. Habrá 150 invitados y unos 40 van a ser niños".

"Entre lágrimas, David me dijo que quería formalizar nuestra situación por mis hijos, que le he dado una familia con ellos. Me puse a llorar. ¡Como para no hacerlo!", cuenta Irene.

"Si David me hubiera llegado un pelín antes, por supuesto tendría un hijo con él. Él dice que, si le dejo ayudarme con los míos, tendrá esa parte de la paternidad completa", se sincera Villa sobre su chico, del que dice que su amor está "predestinado". "Al final, lo que pides llega a tu vida. Yo lo pedí, lo deseé y lo tengo".