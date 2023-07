Tras una emotiva pedida de mano en Ibiza, el pasado mes de mayo Irene Villa anunciaba oficialmente su compromiso con el coach personal David Serrato. Ahora, dos meses después y rodeada de su entorno más cercano, la periodista ha recibido, además, la bendición de su gran amigo, el Padre Ángel.

"Ocurrió una 'causalidad' maravillosa", comenzaba el post que ha publicado este martes Irene a través de sus redes sociales. Al parecer, en un evento llamado Talentya, que se celebra anualmente en Palma de Mallorca y reúne a filántropos, músicos, médicos y profesionales de diferente índole, la escritora madrileña coincidió con el Padre Ángel debido a que ambos habían sido premiados.

"En este emotivo contexto", continúa diciendo, "mi querido Padre Ángel, quien ha bautizado a mis tres hijos, nos hizo el gran regalo de bendecir nuestra unión".

No obstante, este gran momento pudo disfrutarlo acompañada de otros de sus seres queridos, como el caso de la cantante Sole Jiménez (vocalista de Presuntos Implicados) o María Díaz. "Jamás olvidaré lo que me hicisteis sentir. Las lágrimas no cesaban. La fuerza de la fe. El amor es siempre el camino", concluía, emocionada.

Sin duda, tras este día lleno de lágrimas y de alegría, Irene Villa y su futuro marido siguen dando pasos para poder darse el 'sí quiero' el día de su boda, que está prevista para el próximo año.