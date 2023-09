Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro se casan: así ha sido la romántica pedida de mano bajo la Torre Eiffel

Aunque en un primer momento eran reticentes a pasar por el altar, Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro finalmente se han decidido que es el momento de darse el 'sí, quiero'. Solo ha pasado un año y medio desde que se conocieran, pero lo cierto es que su amor no ha dejado de crecer. Es por eso que la cantante ha anunciado por sorpresa su enlace.

Sin que nadie pudiera imaginárselo, la actriz ha utilizado sus redes sociales para explicar el motivo de su viaje a París: "En la cima de la Torre Eiffel, con el río Sena de testigo. Sí, quiero". En la publicación se puede ver a la feliz pareja cogidos de la mano bajo el famoso monumento.

"Sólo tú podías hacerlo así. Mi primer viaje a París superó mis expectativas. Forever París. Para siempre contigo. Te amo", ha declarado la malagueña en su perfil. Y es que la pedida de manos ha sido de lo más romántica, como así mismo ha explicado Nuria muy enamorada.

"Quiero compartir con vosotros que justo hoy hace una semana de un fin de semana muy esperado, mágico e inolvidable. Soy muy romántica. Tengo 43 años y nunca había ido a París. ¡La ciudad del amor! Eso decían. Me imaginaba paseando por sus calles con el amor de mi vida. Nunca surgió. Esta vez, sentía que tenía que ser" ha declarado en Instagram junto a un vídeo en el que se pueden ver los momentos más destacados de su viaje.

La serie de publicaciones cuentan con miles de 'me gusta'. Los seguidores de la actriz no podrían estar más contentos por el enlace. Así lo han demostrado a través de la bandeja de comentarios de sus publicaciones. "Me alegra verte siempre tan feliz y sonriente" ha sido uno de los comentarios más repetidos.