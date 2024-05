EEUU desmiente a Albares y advierte que toda iniciativa unilateral que reconozca a Palestina como Estado "no lleva a la paz"

El embajador adjunto de Estados Unidos ante la ONU, Robert Wood, ha alegado que el país norteamericano está a favor de la "solución de dos Estados" para resolver el conflicto entre israelíes y palestinos, pero considera que iniciativas como la votada en la Asamblea no permiten avanzar en este objetivo.

"La estatalidad solo llegará con un proceso de negociaciones directas entre las partes", ha recalcado Wood para justificar la negativa estadounidense, durante un discurso en el que ha abogado por trabajar para que la Franja Gaza no sea "una plataforma para el terrorismo" y que tampoco haya una nueva "ocupación" de dicho enclave por parte de Israel.

En un comunicado previo, la misión estadounidense había avisado de que "medidas unilaterales de Naciones Unidas" como la adoptada este viernes "no contribuirán a una paz sostenible en la región" por lo que "Estados Unidos votará en contra y espera que otros estados miembros hagan lo mismo". Además, habían incidido en que "los esfuerzos para progresar en esta resolución no cambian la realidad de que la Autoridad Palestina no cumple los criterios para convertirse en un Estado de pleno derecho".

Por su parte, el ministro español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha incidido también desde Washington que el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, no mostró durante su reunión "ningún tipo de discrepancia" por la decisión del Gobierno de España de reconocer el Estado palestino.

Albares se ha reunido este viernes por la mañana con el secretario de estado estadounidense en un encuentro que ha durado cerca de una hora y 25 minutos. Ambos políticos departieron sobre diversas crisis en el panorama internacional, desde la crisis en Gaza, a la situación en Haití o el Sahel y por supuesto la guerra en Ucrania. En este sentido, el ministro ha avisado de que "no había viajado al país para informar del reconocimiento".

"Eso es una decisión soberana de España, hemos hablado de Oriente Medio y de la situación en Gaza como de otros muchos temas y hubiéramos hablado exactamente igual de Oriente Medio y de Gaza si ya se hubiera producido el reconocimiento o si no se fuese a producir", ha enfatizado. Respecto a la respuesta de Blinken a la decisión del Ejecutivo, el ministro aseguraba que "en ningún momento" había notado "que surgiera ningún tipo de discrepancia" ya que la posición española es pública desde hace mucho tiempo.

"Los Hitler de nuestro tiempo"

Por otro lado, la embajadora británica ante Naciones Unidas, Barbara Woodward, ha justificado la abstención de Reino Unido a esta resolución alegando que "que el primer paso para lograr este objetivo es resolver la crisis inmediata en Gaza".

Woodward ha remarcado que Reino Unido está "firmemente comprometido" con la solución de dos Estados, pero para lograrlo es necesario antes "conseguir un acuerdo que libere a los rehenes y permita una pausa de los combates", como paso previo a un alto el fuego sostenible y permanente.

La embajadora Woodward también ha señalado que Reino Unido sigue profundamente preocupado por la perspectiva de una operación importante en Rafah y que no apoyará tal acto, a menos que exista un "plan muy claro" para proteger a los civiles, así como su asistencia y atención médica. "No hemos visto ese plan, por lo que, en estas circunstancias, no apoyaremos una operación importante en Rafah", ha zanjado.

Por contra, el ministro de Exteriores noruego, Espen Barth Eide, sí que ha celebrado una "decisión histórica", amparada en una resolución copatrocinada por su país, uno de los principales aliados de la causa palestina. "Nos enorgullece haber copresentado una resolución sólida que fortalece a Palestina en la ONU y pedimos al Consejo de Seguridad que reconsidera la cuestión de la membresía de Palestina", ha añadido el ministro.

Antes de la votación, el embajador israelí, Gilad Erdan, ya había cargado duramente contra la resolución, alegando que está en juego la supervivencia de la Carta de Naciones Unidas. En este sentido, ha criticado las iniciativas destinadas a reconocer el Estado palestino ya que, en su opinión, implica un "regalo" para Hamás, "los Hitler de nuestro tiempo".