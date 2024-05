Una abrumadora mayoría pide la integración plena de Palestina en la ONU: qué consecuencias tiene y quiénes se oponen

Una abrumadora mayoría de 143 estados, de los 193 miembros de la ONU, volvió a pedir este viernes en la Asamblea General reconsiderar la integración de Palestina como estado de pleno derecho, sería el 194, una decisión que compete al Consejo de Seguridad.

Solo nueve países votaron en contra, entre ellos EEUU, y 25 se abstuvieron, en esta resolución que fue copatrocinada por España, Irlanda, Noruega y Bélgica, junto a más de setenta países.

Los países que se han opuesto son EEUU, Israel, Argentina, Hungría, Nauru, Micronesia, Palau, Papúa N G y República Checa.

La histórica resolución aprobada por la Asamblea concede a Palestina nuevas competencias que suponen un paso adelante desde su estatus actual de "estado observador no miembro" y que definen más participación en la Asamblea General. Según el texto de la resolución, Palestina ahora tiene derecho a presentar y copatrocinar propuestas y enmiendas dentro de la asamblea, así como a opinar sobre todas las cuestiones, no solo de Oriente Medio, pero no contará con derecho a voto ni podrá presentarse candidata a los organismos de Naciones Unidas.

El borrador de la resolución finalmente aprobada en la Asamblea modificado significativamente para abordar las preocupaciones no sólo de Estados Unidos sino también de Rusia y China. A su petición se retiró que tuviera Palestina "participación plena y efectiva" y "a nivel de igualdad" con los estados miembros. A Rusia le preocupa que se pueda dar idéntico trato a Kosovo, y a China le molestaría que se diera a Taiwán.

Una anterior resolución, del 18 de abril, ya contó con amplio apoyo en la ONU. Pero Estados Unidos vetó la moción, siendo el único país del consejo de seguridad de 15 miembros que se opuso a la resolución.

Votación en la Asamblea General de la ONU sobre Palestina TWITTER

El embajador adjunto de Estados Unidos, Robert Wood, dejó claro el jueves que la administración Biden se oponía a la resolución de la asamblea. Estados Unidos estuvo entre los nueve países que votaron en contra, junto con Israel.

Un paso adelante en medio del conflicto

Esta resolución, sin embargo, sirve como un recordatorio más de la postura de gran parte del mundo sí opina que se debe conceder a Palestina el reconocimiento de Estado la ONU. Y llega en plena ofensiva israelí en el sur de la Franja de Gaza, donde prepara un asalto terrestre, que motivó días atrás que la administración estadounidense, que preside Joe Biden, cesara el envío de bombas a Israel.

El ministro israelí de Exteriores, Israel Katz, calificó el viernes como "absurda decisión" la votación a favor de la integración plena de Palestina, que consideró "un premio para los terroristas de Hamás", en referencia a lo ocurrido el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo islamista palestino atacó Israel, mató a 1.200 personas y secuestró a unas 200. "Cuando se trata de medidas antiisraelíes, la ONU se permite romper las reglas", subrayó.

Por su parte, el embajador de Israel ante la ONU; Gilad Erdan, aficionado a los golpes de teatro, sacó en el estrado una pequeña trituradora de papel donde introdujo la carta fundacional de Naciones Unidas. Antes había dicho que el nuevo estatus de Palestina equivalía a "dar todos los privilegios al futuro estado terrorista de Hamás".

División en la ONU

La Unión Europea (UE) ha exhibido en la ONU una total falta de unidad al votarse la resolución. Varios países de la UE fueron copatrocinadores de la resolución, como España, Irlanda, Bélgica y Eslovenia, que ya han reconocido por su cuenta a Palestina (caso de Eslovenia) o se disponen a hacerlo en breve.

En el lado opuesto, Hungría y la República Checa se unieron a otros seis países que se pusieron del lado de Israel y votaron contra la resolución (entre ellos estuvieron también Argentina y Estados Unidos).

Hubo otro grupo de países europeos que votaron a favor, sin llegar a copatrocinar el texto, como fue el caso de Francia, Portugal, Grecia, Dinamarca, Chipre, Malta o Luxemburgo. Mientras, en el campo de abstencionistas (25 países en total) abundaron los países de la UE, algunos de la talla de Alemania, Austria, Holanda, Suecia, Italia, Bulgaria, Rumanía, Finlandia o Croacia.