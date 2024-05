Marta Riumbau se pronuncia sobre el sexo de su bebé: "Mi lista de nombres es de niña"

A principios de semana, Marta Riumbau sorprendió a sus seguidores tras anunciar que está embarazada y va a ser madre soltera. "Con todo el amor del mundo", apuntó la influencer en un vídeo que compartió en su Instagram, donde deja ver su 'tripita' tras cuatro meses de embarazo y las imágenes de sus primeras ecografías.

La que fuera pareja de Diego Matamoros está ya de 16 semanas, lo que equivale a cuatro meses y medio de embarazo. Sin embargo, la joven ha asegurado que el primer trimestre ha sido un poco "durillo".

"Con muchas náuseas y con una amenaza de aborto. Fue emocionalmente un poco montaña rusa, pero ahora bien. Una vez pasé lo de los tres meses, más tranquila, me encuentro mejor", ha apuntado para los micrófonos de Europa Press TV.

A la pregunta sobre el sexo del bebé, Riumbau tiene clara la respuesta: "Mi única lista de nombres es de niña, pero si es niño no pasa nada, igualmente lo querremos, pero siempre he querido una niña". Además, ha detallado que el nombre Guillermina sería una opción para llamar a su bebé, en el caso de que sea niña: "Me gustan mucho los diminutivos que se convierten en masculino. Guille me encanta".

En sus declaraciones, la creadora de contenido ha comentado que el único aspecto que le da miedo de este proceso es cuando llegue la hora de parir: "El momento de parto y ver cómo será, parto natural o cesárea. Me da vértigo porque es algo desconocido".

En definitiva, Marta Riumbau está "superfeliz" de haber dado el paso y asegura, a su vez, que "estar soltera no significa estar sola". "No va a tener ningún tipo de carencia, todo lo contrario, será infinitamente más querido", ha concluido.