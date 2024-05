El gran susto de Marta Riumbau relacionado con su embarazo: "Tuve una amenaza de aborto y estuve dos meses sin salir de casa"

Marta Riumbau está pasando por una etapa muy feliz. Aunque el fin de su relación con Diego Matamoros se confirmara hace apenas un mes, esto no le ha frenado a la hora de tomar una de las decisiones más importantes de su vida: ser madre.

La influencer anunció el pasado martes que está embarazada y va a convertirse así en una mamá soltera. La noticia la quiso dar una vez cumplido su cuarto mes de gestación, fuera así de cualquier tipo de peligro. Sin embargo, los primeros meses fueron bastante duros para la creadora de contenido, ya que ha asegurado que estuvo a punto de perder a su bebé.

"A las seis o siete semanas tuve una amenaza de aborto y fueron casi dos meses sin poder salir de casa, sin poder hacer vida normal y sin poder moverme de la cama", desveló la catalana en una entrevista para la revista ¡Hola!.

Asimismo, Marta Riumbau reconoció que, en un principio, no quiso decirles nada de este proceso a su familia, ya que es algo que comenzó en solitario, pero debido a las complicaciones, no tuvo más remedio que contarlo: "No tenía intención de decirles nada hasta las diez o doce semanas, porque no viven en Madrid, se iban a preocupar y quería darles la mejor noticia fuera de peligro, pero finalmente no pudo ser".

La creadora de contenido acaba de cumplir su 16 semanas de embarazo y quiso confesar en la entrevista que, para ella, tener un bebé es un "sueño". "En enero de este año, me encontré con 36 años, sin pareja y sin hijos. [...] Siento que aún no es real. Siempre he querido ser madre joven, soñaba con una familia numerosa de cuatro hijos", comentó emocionada al respecto.