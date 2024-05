Marta Riumbau, sobre su embarazo: "En el pasado hubiese dicho que ser madre soltera era un fracaso, me machcaba continuamente"

Marta Riumbau sorprendió este martes a sus más de 680.000 seguidores de Instagram al anunciar que iba a ser madre soltera, apenas unos meses después de confirmarse su ruptura con Diego Matamoros. Pero, este miércoles, la influencer ha contado cómo ha sido el proceso.

Tras publicar un vídeo en sus redes en el que revelaba que tomó la decisión de tener un hijo o hija el 15 de enero y dio positivo a mediados de febrero, la catalana ha concedido una entrevista en ¡Hola! en la que ha confirmado que está embarazada de 16 semanas.

La creadora de contenido, que ha confesado que su endometriosis ha dificultado el proceso, está más que feliz por la noticia, pero ha asegurado que no ha sido fácil, pues "a las seis o siete semanas" tuvo "una amenaza de aborto y fueron casi dos meses sin poder salir de casa, sin poder hacer vida normal" y sin poder moverse de la cama.

"Siento que aún no es real. Voy a cumplir el mayor sueño de mi vida, voy a ser madre", ha declarado a la citada revista. "Siempre he querido ser madre joven, soñaba con una familia numerosa de cuatro hijos".

"En enero de este año, me encontré con 36 años, sin pareja y sin hijos", ha narrado, confirmando de este modo que, aunque fue en marzo cuando se anunció su ruptura con Diego Matamoros, la cosa venía de meses antes.

"Mi yo del pasado te hubiese dicho que ser madre soltera era un fracaso, no sabes las innumerables veces que me he dicho a mí misma: 'No merezco ser madre soltera, no lo seré'. Era un machaque continuo hacia mí misma", ha reflexionado.

"No quiere decir que renuncie al amor, pero existen muchos tipos de familia y la nuestra es monoparental y va a tener todo el amor del mundo", ha defendido Marta Riumbau. "Seré muy transparente cuando me pregunte por su padre. Se lo contaré como un cuento: 'Mamá tenía tantas ganas de conocerte, cuidarte y enseñarte todo lo que sabe que no pudo esperar'".

"Sé que es complicado, que estaré agotada, asustada en algunos momentos, pero el amor, la ilusión y la pasión por la maternidad es infinitamente mayor al vértigo de enfrentarme a una crianza en solitario", ha proclamado la influencer, que ha asegurado que ha sido difícil a nivel psicológico afrontar el proceso sola: "Hasta no saber nada, no lo compartes con nadie. Al menos yo, en mi caso. Y ha sido complicado verme sola, sin saber si sí o si no".