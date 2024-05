Arranca en Sevilla el centenario de la Exposición del 29 con la catedrática de la US, Amparo Graciani, como comisaria

Sevilla ha dado este jueves el pistoletazo de salida a los preparativos del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 tras la aprobación, en un pleno extraordinario, de los trámites necesarios para su celebración, a través de la creación de una comisión especial, un consejo ciudadano, un comisariado y el nombramiento de una comisaria, que será la catedrática de la Universidad hispalense, Amparo Graciani, medalla de oro de la ciudad y Bandera de Andalucía.

La sesión, que se ha celebrado justo el día en el que se cumplen 95 años de la inauguración de la muestra, que tuvo lugar el 9 de mayo de 1929, no ha estado exenta de polémica, ante las críticas de los grupos municipales socialista y de Podemos-IU, que han calificado el proyecto de poco ambicioso y participativo y han afeado al Gobierno local "carencias en el fondo y en las formas" a la hora de abordarlo". Pese a ello, se ha dado luz verde al acuerdo con el apoyo de PP y Vox.

El objetivo es "convertir Sevilla 2029 en un proyecto plural, de oportunidades para todos" ha destacado el alcalde, José Luis Sanz, en su intervención, en la que también ha señalado que esta conmemoración conlleva "oportunidades de crecimiento y avance" para la ciudad que "se mostrará al mundo como una ciudad de historia y tradiciones, al mismo tiempo que moderna, abierta y de futuro".

La presencia nacional en esa exposición, "más allá de su representación en la Plaza de España", fue un "elemento clave" de la muestra, "materializada en pabellones y exposiciones estatales y también en pabellones regionales". En este sentido, se quiere recordar las "múltiples facetas" -historia, cultura, urbanismo, patrimonio, arte, literatura o turismo- que tuvo el certamen, "sin olvidar el hecho de avanzar en la conservación y la recuperación del legado urbano y arquitectónico de la Exposición del 29", ha remarcado el primer edil.

En esta misma línea, el portavoz del equipo de gobierno, Juan Bueno, ha destacado la "oportunidad de crecimiento y avance" que permitirá este acuerdo plenario y que supone la "cuenta atrás" para los actos conmemorativos de la efeméride. "Se trata de un proyecto plural y compartido; en definitiva, un proyecto de cuidad", ha subrayado.

Frente a la postura del ejecutivo local, tanto el PSOE como la coalición de izquierdas han criticado "el modo" con el que se afronta esta "hoja de ruta" y han echado en falta una propuesta "más ambiciosa". Ambos grupos municipales han coincidido a la hora de criticar que se les haya pedido un "cheque en blanco". "Solo si garantizamos un comisariado plural y participativo, tendremos éxito", le ha interpelado la portavoz de Con Podemos-IU, Susana Hornillo.

"Nos piden un acto de fe y no tienen credibilidad ni generan confianza" ha sostenido el portavoz socialista Antonio Muñoz, que ha reprochado a Sanz que "un proyecto de ciudad, requiere trabajarlo de otra manera, con reuniones previas", lamentando que se haya "despachado" en una junta de portavoces, "no son formas de proceder", ha abundado.

Asimismo, el exalcalde de Sevilla considera que este proyecto "no debe de tener tintas partidistas y, por tanto, eso exige "generosidad". "Vuelven a fallar en la forma y en la soberbia", ha incidido, al tiempo que ha ironizado con un posible pacto de gobierno con del PP con Vox. "No tienen mayoría absoluta, a no ser que el matrimonio con la señora Peláez lo dejen para después de las elecciones europeas".

Muñoz ha reivindicado también los pasos previos encaminados a esta celebración centenaria iniciados en el anterior mandato, en el que llevó a pleno una declaración institucional; se mantuvieron reuniones con instituciones; y reivindicó un evento en 2029 con los jefes de Estado iberoamericanos y que se estableciera en Sevilla una delegación de la Casa de América.

Por su parte, el alcalde ha lamentado "muchísimo" el tono empleado por el portavoz socialista, "que demuestra que sigue culpando a este partido de haber perdido las elecciones, cuando los únicos responsables fueron el candidato y el PSOE". Además, le ha cuestionado que, pese a "tantas ideas como tenía, ¿Qué ha hecho en ese año que fue alcalde?". Y, en respuesta a las críticas al proyecto, Sanz ha defendido que es una "propuesta abierta" en la que "tienen que estar todos, todas las sensibilidades de este pleno, de esta ciudad".

La portavoz de Vox, Cristina Peláez, ha expresado el apoyo de su grupo municipal y ha aprovechado para pedir que la ciudad forme parte de la red de ciudades iberoamericanas, "como lo están Madrid, Barcelona o Cádiz" y la "puesta en valor del estilo arquitectónico propio" característico de esa época. "Esperemos recibir apoyo financiero de las distintas administraciones", ha concluido.

Comisión especial Sevilla 29

El documento aprobado contempla la creación de la 'Comisión especial Sevilla 2029' para el "seguimiento de las actividades relacionadas" con dicha celebración. Se trata de un órgano político, que estará presidido por el alcalde (o edil en quien delegue) y un concejal a propuesta de cada uno de los grupos políticos de la Corporación.

El voto de los miembros de esta será proporcional a la representación que tengan en el pleno y su régimen de funcionamiento acordado en el seno del mismo y, supletoriamente, se regirá por la normativa reguladora de las comisiones permanentes de pleno, en todo lo que resulte compatible con su naturaleza.

La catedrática de la Universidad de Sevilla, Amparo Graciani, comisaria del centenario Ayuntamiento de Sevilla

Nombramiento de la comisaria, Amparo Graciani

El segundo punto ha sido la designación de la comisaria, que será la catedrática de la Universidad de Sevilla, Amparo Graciani. La también Premio Ciudad de Sevilla por su expediente académico y Premio Nacional de Literatura, es "la mayor experta sobre la Exposición Iberoamericana de 1929 y una de las mejores americanistas" de reconocido prestigio con las que cuenta nuestra ciudad, ha señalado el alcalde.

Sus funciones serán el impulso, la dirección y la coordinación general de las actividades; formular propuestas y programas relativos a la conmemoración; definir las necesidades materiales para la gestión del proyecto; y la promoción y coordinación de las iniciativas y actuaciones. Además de mantener relaciones con otras administraciones e instituciones públicas o privadas y con expertos que aporten valor al proyecto; así como otras funciones que le sean encomendadas para el mejor desarrollo de la conmemoración.

Comisariado de Sevilla 2029

El comisariado se ha planteado como un "órgano colegiado de colaboración y asesoramiento especializado", en el que junto al presidente del mismo, que será el alcalde (o concejal en quien delegue) y a la comisaria, estará presente la Cámara de Comercio, la gerente del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS) y tres vocales designados por el regidor "entre personas de reconocida solvencia técnica y/o afinidad con la conmemoración", según reza la propuesta.

Consejo de Sevilla 2029

Otro de los órganos contemplados en el documento aprobado en el pleno es el Consejo de Sevilla 2029, entendiéndose este como un "foro de participación de la sociedad civil". Estará integrado por representantes de instituciones públicas y privadas, asociaciones y expertos en la materia que colaborarán en el diseño del programa oficial y su desarrollo. Su composición, que aún no se ha definido, se determinará por Resolución de la Alcaldía, a propuesta del Comisariado.

Además de dichos órganos, la propuesta contempla la tramitación administrativa necesaria para poder llevar a cabo las actividades que se programen; solicitar al Gobierno de España, la Junta y las Diputaciones provinciales su participación; así como pedir al Ejecutivo nacional la consideración de acontecimiento de excepcional interés público, y dotar al proyecto de los recursos humanos y materiales necesarios.

El proyecto que ha arrancado este jueves, culminará coincidiendo con el periodo de celebración del certamen que tuvo lugar entre el 9 de mayo de 1929 y el 21 de junio de 1930. Si bien, a lo largo de estos cinco años, se conmemorarán otras efemérides relevantes como la celebración en 2026 del 500 aniversario de las bodas de Carlos V e Isabel de Portugal en el Real Alcázar de Sevilla y en 2027 el Centenario de la Generación del 27.

Como ha resaltado el alcalde, la Exposición Iberoamericana de Sevilla, fue un evento de trascendental envergadura, que, junto a la Expo´92, resultó "clave en la transformación que la ciudad experimentó en el siglo XX y del que aún hoy es heredera". En este sentido, ha señalado que 'Sevilla 29' será también "la mejor oportunidad para afianzar la ciudad como referente en la relación con Iberoamérica y para reivindicar e impulsar la transformación" que necesita la capital.