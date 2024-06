Las negociaciones en Cataluña avanzan en silencio hasta el 9J por un "pacto tácito" entre el PSC y ERC: "A nadie le interesa"

Las negociaciones en Cataluña entre el PSC y ERC continúan después de las elecciones del 12 de mayo, aunque se producen en absoluta discreción. A ninguna de las dos partes le interesa interferir en la campaña de las europeas, por lo que se ha cerrado un "pacto tácito" para no airear ningún movimiento que pueda resultar contraproducente de cara al 9J. "A nadie le interesa hablar", señalan fuentes de Moncloa. En el PSC confirman que las negociaciones se están llevando a cabo y que Salvador Illa ha decretado "silencio" y "no presionar" a ERC, que confían que se abstenga en una eventual investidura del socialista. La aprobación definitiva de la amnistía no ha logrado quebrar ese silencio, aunque sí ha activado a Junts, que ahora amenaza con retirar su apoyo a Pedro Sánchez si el PSC no apoya una eventual investidura de Carles Puigdemont.

Tanto Sánchez como Illa han cerrado la puerta a que esto suceda, aunque hasta el momento veían muy diferenciadas las negociaciones en el Congreso y en Cataluña y daban por seguros todos los acuerdos firmados con Junts para investir a Sánchez. Pero los de Puigdemont los están empezando a hacer tambalear, amenazando con romperlos si el PSC de Illa no apoya la investidura del expresidente catalán. Junts es consciente de que el apoyo del PSC en unas eventuales elecciones catalanas no formaba parte del acuerdo firmado con Ferraz, que no trascendía del ámbito del Congreso, pero ahora lo defienden como una "consecuencia".

En cuanto a las negociaciones con ERC, el día siguiente de los comicios europeos será clave y, previsiblemente, será cuando las partes rompan su pacto de silencio, ya que el 10 de junio se constituirá la Mesa del Parlament, cuya composición dará pistas de por dónde han ido las conversaciones en las últimas semanas y también sobre el futuro de la Generalitat.

Hasta ahora, la Mesa era de mayoría independentista, pero esto podría cambiar después de los resultados electorales del 12M. Ahí tendrán un papel determinante tanto Junts como ERC. Además, este órgano parlamentario será el que decida sobre quién irá primero a una investidura, si Illa o Puigdemont. En cualquier caso, el único que tiene opciones en estos momentos es Illa, a no ser que el PSC cambie su estrategia y se abra a apoyar una investidura del expresidente catalán.

Fuentes del Ejecutivo insisten desde hace días en que lo único que les llega de Cataluña es "silencio" en las negociaciones. Lo enmarcan en una "conjura" hasta las elecciones europeas para que estas no afecten en la campaña. En cualquier caso, reiteran que todo está en manos de Salvador Illa, que tiene la "total confianza" del presidente y de Ferraz. Desde el PSC confirman que Illa ha decretado ese silencio dentro del partido, además de no presionar a ERC en sus procesos internos.

Los republicanos no pasan por su mejor momento. La debacle electoral del 12 de mayo provocó una crisis de liderazgo en la que varios de sus dirigentes decidieron dar un paso a un lado, fue el caso del president en funciones, Pere Aragonès, además de Marta Rovira como secretaria general y Oriol Junqueras como presidente del partido, aunque este último precisó que sería de forma temporal, en concreto, hasta las elecciones europeas.

En el caso de Rovira, los republicanos le han asignado el encargo de coordinar las negociaciones con el PSC y Junts, además de la consulta a la militancia, que será la que validará finalmente la postura del partido al respecto. Las bases para esta consulta no se fijarán antes del 15 de junio, cuando se celebrará el Consell ordinario del partido.

El PSC está tranquilo en cuanto a las negociaciones y cree que la composición de la Mesa podría determinar el camino de la investidura. Los de Illa tienen menos confianza en la consulta a la militancia de ERC, reconocen que no saben cómo puede discurrir y tampoco ven tan previsible el resultado de la misma. Desde el Gobierno se muestran más confiados en que la consulta posibilite una abstención y descartan la repetición electoral. "Salvador no tiene prisa, todo empezará a partir del 9 de junio", señalan fuentes de Moncloa.

Esa fecha será clave para la constitución de la Generalitat y, cuando esto suceda, el Ejecutivo confía en poder retomar las negociaciones en clave nacional. La de los presupuestos de 2025 corre más prisa, aunque el Gobierno apunta que siempre ha tenido una buena interlocución con los republicanos y que las conversaciones se darán con la perspectiva de "llegar a un acuerdo" con quien esté al frente del partido. No les preocupa que sea Oriol Junqueras porque, en su caso, "no ha hecho de la oposición al Gobierno su principal argumento".

Más complicado lo tendrán con Junts. El liderazgo de este partido también está en el aire, aunque hoy por hoy es Puigdemont quien marca la pauta política, algo que asumen desde Moncloa. Con todo, en el Ejecutivo no entienden bien la estrategia de expresidente catalán. No comprenden por qué Puigdemont no se volvió a presentar al Parlamento Europeo para seguir teniendo el aforamiento, ya que la aplicación de la amnistía no es algo que se resuelva de la noche a la mañana. Según esta teoría piensan que podría volver a España para recoger su acta en el Parlament, aunque tampoco les encaja que vuelva para quedarse en la oposición, lo que supondría regalar la foto del golpe al independentismo. Con la amnistía aprobada, parece que Junts vuelve a presionar con sus pactos en el Congreso de los Diputados, algo que pondría en apuros la estabilidad de la legislatura.