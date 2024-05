Las dificultades para aclimatar la vivienda se redoblan: un 28% de los hogares pasa frío en invierno y un 34% calor en verano

Los problemas de los hogares para mantener su vivienda a una temperatura adecuada han crecido en los últimos diez años. Según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE), casi tres de cada diez familias no consiguen calentar su casa lo suficiente en invierno y un tercio pasa calor en verano. Estas dificultades para aclimatar los inmuebles afectan en mayor medida al sur peninsular, donde existen dificultades tanto para enfrentar las altas temperaturas como aquellas más bajas.

El porcentaje de familias con dificultades para mantener su vivienda a una temperatura óptima se ha incrementado en casi diez puntos en los últimos diez años. A pesar de que un 83,5% de las familias se muestran satisfechas con su lugar de residencia, la proporción que no consigue un ambiente suficientemente cálido en invierno ha crecido significativamente, pasando del 17,9% en 2012 al 27,5% en 2023.

El calor del verano supone un problema aun mayor: el porcentaje de familias que no logra mantener la vivienda suficientemente fresca durante los meses estivales ha subido del 24,8% al 33,6%. Este incremento se enmarca en un contexto en el que los episodios de calor extremo durante el verano son cada vez más frecuentes. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el de 2023 fue el tercer estío más cálido desde que existen registros, solo superado por los de 2022 y 2003. Durante esa época del año pasado se registraron cuatro olas de calor que se prolongaron durante un total de 24 días.

En concreto, Murcia es la comunidad donde una mayor proporción de hogares tiene problemas para enfriar su vivienda en verano: casi la mitad de las familias se encuentra en esta situación (46,6%). La siguen Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón y Extremadura, donde la proporción supera el 36%. En el extremo opuesto, en Asturias, Cantabria y Galicia no alcanza el 20%. El clima facilita evidentemente mantener las viviendas frescas en las regiones más frías del país y juega en contra en aquellas donde las temperaturas acostumbran a ser más elevadas.

Aun así, el frío es también un problema en el sur peninsular. Murcia repite en invierno como la comunidad donde un mayor porcentaje de familias no consigue mantener su casa a una temperatura adecuada. El 40,1% de los murcianos tienen dificultades para calentar sus viviendas. La proporción roza el 35% en Andalucía y Extremadura, las otras dos comunidades que completan la cabeza de la lista. En cambio, en Navarra, Castilla y León y País Vasco, menos del 20% de los hogares tienen problemas para mantener una temperatura suficientemente cálida durante los meses fríos.

Las diferencias no solo son patentes por regiones, sino también según las características de las familias. La proporción de hogares que no consigue mantener una temperatura adecuada en su vivienda se acrecienta a medida que se reducen los ingresos medios. Así pues, según los datos del INE, entre las familias con menor nivel de renta, un 38,9% afirma pasar frío en invierno y un 41,3%, calor en verano. No en vano, para el 48,5% de estas familias los gastos totales asociados a la vivienda (hipoteca, alquiler, calefacción, electricidad...) suponen una "carga pesada", frente a un 45,4% que los afronta como una "carga razonable".

En ese sentido, el Banco de España ha constatado recientemente un aumento tras la pandemia de los hogares que no pueden cubrir gastos esenciales, una situación en la que se encuentran el 7,2% de las familias. Desde la irrupción de la covid-19, la inflación ha hecho mella en el bolsillo y los precios de la energía fueron particularmente los que más castigaron a las familias. De acuerdo al IPC, en los dos años posteriores a la pandemia, entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2022, el precio de la electricidad, del gas y del resto de combustibles se duplicó y la presión se prolongó aún más en el tiempo por los problemas de suministro derivados del estallido de la guerra en Ucrania, aunque en el último año han dado un respiro abaratándose casi un 18% en 2023.

Mejoras y aislamiento térmico

No obstante, las dificultades para mantener una temperatura adecuada en la vivienda no solo tienen que ver con el coste que ello implica, sino que también denotan problemas de eficiencia energética en el parque nacional. De hecho, incluso entre los hogares con mayor nivel de ingresos un 15% asegura no poder calentar su inmueble lo suficiente en invierno y un 24,8% no consigue mantenerlo fresco en verano.

Según los datos del INE, un 25,1% de los hogares no ha hecho mejoras en el aislamiento térmico o en el sistema de calefacción de la vivienda en el último año pese a no contar con una temperatura suficientemente cálida durante los meses fríos, una proporción significativamente superior al 14,1% que sí trató de remediar su situación. Nuevamente la ausencia de reformas es más pronunciada entre las familias con menores ingresos: únicamente un 9% hizo mejoras en este sentido, frente a un 36,4% que no las realizó a pesar de pasar frío en invierno.