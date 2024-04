Un vecino de Rosa, la profesora asesinada en Rafelcofer, lamenta su muerte: "Llevo dos noches ya sin dormir"

Miquel, un vecino de la misma calle de la profesora de 66 años asesinada el pasado fin de semana en Rafelcofer (Valencia), por cuyo crimen han sido detenidos este martes dos hombres con antecedentes, ha mostrado su confianza en que se "haga justicia" porque, según él, "Rosa se lo merece".

Así lo ha asegurado tras conocerse la detención de dos varones supuestamente vinculados con el crimen, de 44 y 46 años, uno de ellos residente también en Rafelcofer y el otro en el municipio vecino de la Font d'en Carròs, en cuya casa se ha llevado a cabo un registro.

El suceso, que tuvo lugar en la calle Xiquet de la citada localidad, conmocionó a este vecino, que llegó a ver a la fallecida tirada en el suelo de la vivienda. La Guardia Civil investigó desde el primer momento a un hombre de la misma calle y a un conocido suyo al que el primero situaba como sospechoso del crimen.

Miquel asegura que está deseando olvidar la imagen "dantesca" de Rosa en el suelo en su casa, a la que entró tras oír gritar a una de sus hijas. "Fue horrible, horrible", describe, y asegura que toda la localidad tiene ganas de que "pase esto cuanto antes": "Es un pueblo muy tranquilo y esto nos ha mareado bastante".

El vecino explica que una de las hijas llegó el domingo a mediodía porque su madre no contestaba al teléfono y se la encontró en el suelo de la casa. "Se asustó y salió gritando, pidiendo ayuda, llamó a su hermana", ha dicho, y él entró al ver que pasaba. Comprobó que la mujer estaba fallecida y que no había podido llegar a cenar, porque la comida estaba sobre la mesa.

"Yo llevo dos noches ya sin dormir porque tengo la imagen metida", ha dicho, y ha señalado que lo que más duele a los vecinos es pensar en lo que pudo haber sufrido Rosa durante la agresión. "Respetemos la presunción de inocencia, pero esperemos que la justicia haga justicia, porque Rosa se lo merece", ha apuntado.

La fallecida, que quedó viuda el verano pasado, según señala el vecino, fue a vivir al pueblo a casa de su madre. "Con la mala suerte, porque eso era el destino", ha lamentado, y la ha descrito como una persona "con muchas ganas de vivir". "Hacía viajes continuamente, se había jubilado este año, y se apuntaba a todas las actividades. No es justo, esto no es justo. Esto hay que acabarlo cuanto antes, porque esta agresividad no nos lleva a ningún fin", ha concluido.