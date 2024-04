El líder liberal de Alemania: "Ucrania es nuestra primera línea de defensa"

El líder de los liberales alemanes y ministro de Finanzas, Christian Lindner, recalcó este sábado que Ucrania es "la primera línea de defensa" contra Rusia, por lo que hay que seguir apoyando al país invadido.

"Apoyamos a Ucrania porque es nuestra primera línea de defensa contra Putin", dijo en el congreso del Partido Liberal Alemán (FDP) en Berlín, donde abogó por un "giro económico" en el país para volver a recuperar competitividad a nivel internacional y poder geopolítico. El jefe del Kremlin, Vladímir Putin, ha atacado a Ucrania, "pero se refiere a todos nosotros y a nuestra forma de vida", sostuvo Lindner.

Putin no sólo quiere eliminar a Ucrania del mapa, también quiere dividir Europa y la OTAN y asegurarse de que Estados Unidos se retira de Europa, advirtió. "El objetivo de Putin no es Ucrania. El objetivo de Putin es poder ejercer poder sobre nosotros. Y eso no debe conseguirlo nunca", recalcó el ministro, quien consideró necesario mejorar la capacidad de defensa de Alemania y de sus alianzas.

Indicó que el fondo especial de 100.000 millones de euros para las Fuerzas Armadas germanas se agotará en unos años, y entonces habrá que dotar a la Bundeswehr con fondos ordinarios.

Linder, férreo defensor del freno de deuda de Alemania, que establece que el país no puede endeudarse por encima del 0.35 % del PIB, subrayó que esto no será posible con más y más deuda nueva.

El jefe del partido liberal afirmó que Alemania está experimentando un crecimiento débil en comparación con otros países, lo que también tiene consecuencias para la seguridad y la cohesión social.

"Tenemos las mentes, la experiencia y el capital, pero nuestro país se interpone con demasiada frecuencia en su propio camino", sostuvo, al tiempo que afirmó que un "giro económico" para lograr un mayor crecimiento no es un fin en sí mismo.

Necesitamos un giro económico porque al final la fuerza económica es también un factor de geopolítica", sostuvo. Lindner consideró que, si un país como Alemania cae del sexto puesto en competitividad al vigésimosegundo en diez años, "¿Qué es más urgente que un cambio de rumbo?". "Nuestra ambición en los próximos años debe ser volver del 22º lugar al primer puesto mundial", insistió.