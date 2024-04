Page alaba la reacción de Sánchez y se pone a su disposición para combatir las "calumnias"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha alabado este sábado la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la denuncia de su mujer, Begoña Gómez; le ha trasladado su "empatía" y se ha puesto a su disposición y al de todo el partido para combatir las "calumnias" de la derecha.

Durante su intervención en el Comité Federal del PSOE, reconvertido en un acto de apoyo a Sánchez tras la decisión de cancelar su agenda pública hasta este lunes para decidir si sigue como jefe del Ejecutivo, Page ha cerrado filas también contra el líder socialista a pesar de ser uno de sus principales críticos.

"Siempre he reaccionado con la determinación de no dejar una sola calumnia, una sola insidia, una sola mentira sin contestar. Hay que contestarlas. Para contestar a todas las calumnias y esta campaña, vais a contar la dirección (del PSOE), y por supuesto Pedro, con todo nuestro apoyo, con el mío particularmente, porque no se puede consentir", ha afirmado.

Ha comentado que Sánchez "va en serio" con su decisión de parar y reflexionar, y ha alabado que se dirigiera a todos los españoles el pasado miércoles en una carta a través de las redes sociales para expresar su "dolor".

"Valoro que en la carta del secretario general y del presidente del Gobierno se duela. Prefiero que nuestros compañeros y dirigentes se duelan ante una acusación injusta, falsa, a que muestren indiferencia o saquen pecho", ha declarado.

Además, ha dicho que aunque habitualmente al PSOE se le mide por "otro rasero" en comparación con los partidos de derechas, está "muy orgulloso" de formar parte de un partido al que no solo "exigen más" sino que se exige a sí mismo "más que nadie".

"No soy nadie para dar consejos pero le quiero transmitir al secretario general, al compañero presidente del Gobierno, toda mi empatía, la empatía de miles de personas que no solo sabemos que va en serio su dolor, sino que hemos pasado por experiencias muy parecidas", ha añadido.

Por otro lado, ha dicho que al PSOE "no le van a quitar la moral, y menos los que no tienen ninguna".