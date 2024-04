El Gobierno, en vilo: Pedro Sánchez anuncia hoy su decisión con todos los escenarios abiertos

El plazo de cinco días que se autoimpuso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para decidir si se mantiene en el cargo o si dimite expira este lunes y todos los escenarios siguen aún abiertos. Sánchez, tal y como anunció cuando el pasado miércoles publicó por sorpresa una carta abierta expresando su "necesidad de parar y reflexionar" ante lo que considera una "estrategia de acoso y derribo" contra él y su esposa, Begoña Gómez, anunciará este lunes su decisión ante los medios. Sobre la mesa, todas las opciones: desde la dimisión hasta la presentación de una cuestión de confianza, pasando por una convocatoria electoral en cuanto el plazo legal lo permita, es decir, a partir de finales de mayo.

Desde que, el pasado miércoles, Sánchez pateara el tablero político y lo lanzara por los aires, la actualidad ha quedado prácticamente paralizada, en vilo, a la espera de una decisión que puede cambiar el presente y el futuro político de España. Todos los líderes políticos, de todos los signos, se han visto obligados a opinar sobre el movimiento del presidente. Y no solo en palacio la pregunta ha girado en torno a la decisión de Sánchez: también en las calles se ha dejado notar el impasse, con movilizaciones en apoyo al presidente el sábado frente a Ferraz —de la militancia socialista— y el domingo con destino Congreso de los Diputados —convocada por colectivos próximos a Sumar, pero sin vinculación partidaria directa—.

Lo cierto, no obstante, es que nadie sabe cuál va a ser la decisión de un Sánchez que, por lo poco que se ha ido conociendo en los últimos días, decidió publicar su carta a solas, sin consultarlo con sus colaboradores, tan solo hablándolo con su mujer. También a solas ha estado en los últimos días, madurando su decisión, sin apenas reunirse con sus colaboradores más cercanos.

Lo único que ha sido capaz de trasladar el PSOE es que el presidente se encuentra anímicamente tocado por la apertura de diligencias previas contra su esposa por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada, fruto de una denuncia de la asociación ultraderechista Manos Limpias que la Fiscalía ha pedido archivar.

Sánchez defiende que en ese caso no hay nada punible, pero, sobre todo, considera que su familia es víctima de una persecución solo por ser él presidente del Gobierno. Lo cierto, sin embargo, es que en las últimas semanas las malas noticias se le han acumulado al líder socialista: desde el estallido del caso Koldo, que se llevó por delante al exministro de Transportes José Luis Ábalos, hasta la convocatoria electoral en Cataluña que llevó a Sánchez a renunciar a negociar los Presupuestos Generales del Estado de 2024 con sus socios, el Ejecutivo apenas ha tenido respiro.

De la dimisión a la cuestión de confianza

Las peticiones al presidente para que reconsidere su postura y se mantenga en el cargo han sido constantes desde el miércoles. Prueba de ello fue el Comité Federal del pasado sábado, en el que tanto los dirigentes del partido como los miles de militantes que llenaban las calles aledañas a la sede de Ferraz imploraron a Sánchez que no se marche, que "merece la pena" seguir. Pero lo cierto es que en la jornada del sábado también se vieron caras largas y gestos tensos entre los dirigentes socialistas porque la incertidumbre en que ha sumido Sánchez al partido es máxima. Nadie quiere pensar en la siguiente fase si decide marcharse, pero es algo que no descartan en absoluto.

La decisión del presidente es personalísima y las opciones son múltiples. La más evidente es también la más radical: la dimisión. Ante esa circunstancia, se abriría un ínterin en el que las riendas del país las asumiría provisionalmente la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, hasta que el Congreso eligiera un nuevo presidente, que ni siquiera tendría por qué ser diputado. Y sería ese nuevo mandatario quien tuviera que decidir los siguientes pasos.

Habida cuenta de que aún no ha transcurrido el plazo mínimo de un año que establece la ley entre cada disolución de las Cortes Generales, el nuevo presidente no podría convocar elecciones hasta finales de mayo, lo que supondría que el adelanto electoral tendría lugar en julio. Pero no es la única alternativa a contemplar, puesto que ese nuevo presidente del Gobierno también puede optar por agotar la legislatura: en el Congreso, sigue existiendo —salvo cambio de posición de alguno de los socios minoritarios— una mayoría entre progresistas, nacionalistas e independentistas, y el Ejecutivo podría seguir funcionando aún sin Sánchez.

Pero también cabe una segunda opción: que el presidente no dimita. En tal caso, Sánchez podría seguir en la Moncloa sin más, aunque lo cierto es que, políticamente, parece difícil pensar que el presidente pueda dejar atrás este impasse como si nada hubiera ocurrido. Una de las salidas podría ser una cuestión de confianza, un mecanismo contemplado en la Constitución pero utilizado muy pocas veces desde la reinstauración de la democracia por el cual Sánchez sometería su cargo a la votación del Congreso. Para salir indemne de esa votación, el presidente solo necesitaría reunir más votos a favor que en contra, con lo que su supervivencia política parece garantizada si se decide por esa opción.