Casi 20 cámaras con IA controlan en Madrid el uso del cinturón y los cambios de carril

Mucho se habla en los últimos tiempos de la inteligencia artificial (IA) y de las aplicaciones que tiene para facilitar el día a día de las personas. Entre sus bondades también está la de salvar vidas, al ser una tecnología que se puede aplicar a la seguridad vial para detectar comportamientos contrarios a la normativa y que ponen en peligro a los usuarios de autovías y carreteras.

Hace prácticamente siete años que la Dirección General de Tráfico (DGT) viene utilizando cámaras de visión artificial para la detección automatizada del uso del cinturón de seguridad, de la correcta instalación de sistemas para bebés, de los cambios de carriles indebidos o de control de paso en semáforos y stop. Por toda España hay repartidos más de 232 dispositivos de este tipo, de acuerdo con un reciente estudio divulgado por la asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA).

Esta organización ha localizado la posición de todas las cámaras y ha determinado que de todas las que funcionan en el país, 16 están situadas en la Comunidad de Madrid. De ellas, 11 controlan el uso del cinturón, cuatro los cambios de carril acordes a la norma y una la realización de una señal de stop en una carretera convencional.

De acuerdo con AEA, de las seis radiales que tienen origen en la capital, tres de ellas cuentan con cámaras en diferentes puntos que controlan que los viajeros lleven abrochado el cinturón: la A-1, la A-2 y la A-6. En la autovía de Burgos hay tres cámaras: dos de cinturón (en los puntos kilométricos 14,56 y 54,6 sentido creciente) y una de línea continua en el 15,95 sentido decreciente.

En el kilómetro 8 (sentido creciente) de la autovía A-2 hay un dispositivo de control de cinturón y en el 11,8 (sentido decreciente) hay uno que sanciona los cambios de carril pisando la línea continua. Otra cámara de este tipo está colocada en el punto kilométrico 20,2 de la A-6 en sentido decreciente.

También cuenta con cámaras de IA la A-42, que una de las vías principales de acceso a la capital por el sur. En concreto, hay una cámara de línea continua en el km 16,9 (sentido de creciente) y otra de cinturón en el 19,05(decreciente).

El resto de cámaras localizadas en la Comunidad de Madrid se ubican en carreteras de titularidad autonómica, en las que abundan los dispositivos que controlan el uso del cinturón. Son los siguientes:

​M-104: kilómetro 6,65 (creciente). Uso cinturón

M-222: km 13,95 (creciente). Vídeo stop

M-501: km 20,59 (creciente). Uso cinturón

M-501: km 49,92 (decreciente). Uso cinturón

M-505: km 24,175 (creciente). Uso cinturón

M-507: km 13,325 (decreciente). Uso cinturón

M-607: km 48,57 (decreciente). Uso cinturón

M-608: km 9 (decreciente). Uso cinturón

Más de 800 personas al día sin cinturón

Abrocharse el cinturón de seguridad es para muchos conductores un gesto automatizado al subirse al coche. Sin embargo, para otros, pese a las campañas de sensibilización y a que la efectividad de este elemento a la hora de salvar vidas en caso de accidente está más que contrastada, todavía hay conductores y pasajeros que no se ponen el cinturón.

De acuerdo con los datos más recientes divulgados por el organismo dependiente del Ministerio del Interior, más de 800 personas cada día siguen sin hacer uso de esta medida de seguridad cuando viajan. Entre el 11 y el 17 de marzo, 5.524 adultos fueron sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad. De ellos, 3.043 fueron conductores, 1.270 pasajeros de los asientos delanteros y 1.211 de los traseros.

"No es intención de la DGT recaudar si no salvar vidas", dijo el máximo responsable de la DGT en 2017 cuando se empezaron a utilizar estas cámaras de control. El propio organismo ya publicó la localización de los dispositivos, que empezaron a funcionar sin sanción asociada, algo que ya cambió. La ley de Tráfico y Seguridad Vial sanciona con cuatro puntos y 200 euros el no llevar puesto el cinturón de seguridad, los mismos que se detraen por no utilizar el sistema de retención infantil adecuado o no hacerlo de la manera correcta.