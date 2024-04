Gal·la Mora, de 'LIDLT', explica el susto que se ha llevado tras acudir de urgencia al hospital: "No podía ni levantarme"

Gal·la Mora ha vivido un fuerte susto en las últimas horas. como así ha explicado la que fuera participante de La isla de las tentaciones, la pasada noche tuvo un serio problema de salud que le hicieron saltar las alarmas. Ahora, pasado el mal rato, ha confesado a sus fas como estuvo al borde de la muerte.

todo comenzó cuando de madrugada empezó a sentirse mal debido a una fuerte tos. Como ha confesado la influencer desde el centro de salud, los dolores le impedían siquiera poder pedir ayuda, por lo que se imaginó lo peor.

"Hoy, a las 4 de la mañana, pensaba que me iba de este mundo sin despedirme de nadie. Me ahogaba con mi propia tos. Del dolor que tengo en el pecho y en la espalda, no podía levantarme para llamar a mi madre" ha asegurado en su perfil muy preocupada por su salud.

La joven ha contado su mala experiencia. gal.law / INSTAGRAM

Aunque tras el mal rato, ha podido acudir al hospital para poder saber que era lo que realmente había podido ocurrir. "He venido a urgencias y espero por Dios que me den algo que me quite este dolor, es horrible", ha escrito en una foto en blanco y negro en su perfil de Instagram.

Sin embargo, todo ha quedado en un susto, pues tras la alarmante publicación, la influencer no ha dudado en compartir otras imágenes de su día a día. Por ello, muchos seguidores se han quejado de cómo ha "querido llamar la atención" para luego después seguir sin problema con su rutina.