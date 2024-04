Zapeando ha sorprendido a los espectadores este miércoles al anunciar el nuevo proyecto de Cristina Pedroche. y es que, aunque la influencer estuvo este 23 de abril en Barcelona para disfrutar del Día del libro en Sant Jordi, ha sido en el programa de La Sexta donde ha anunciado que se pasa a la escritura.

Así, la vallecana ha presentado su primer libro, Gracias al miedo, una obra autobiográfica sobre cómo ha superado los distintos obstáculos de su vida. "Es la vez de mi vida que más nerviosa estoy", ha expresado en Zapeando.

La colaboradora ha señalado la causa de este sentimiento con su salto a la escritura: "Tengo mucho miedo a cómo lo recibirá la gente". "Es la vez que más me desnudo", ha manifestado, y Dani Mateo no ha perdido la oportunidad de bromear con su comentario. "No creo", le ha señalado entonces el presentador, y la vallecana ha matizado que se desnuda en un sentido emocional.

En cuanto a la publicación, Cristina Pedroche ha detallado su trama autobiográfica: "Estos meses he estado en un gris oscuro, casi negro del todo. Poco a poco voy encontrando herramientas, y eso es lo que comparto en mi libro. Cuento mi historia".

Así es 'Gracias al miedo'

Cristina Pedroche publica con la editorial Planeta Gracias al miedo, una historia de valentía, descubrimiento y amor incondicional. Se trata de la opera prima de la colaboradora de televisión en esta disciplina, y en ella relata una historia muy personal y honesta.

La editorial describe así su nueva publicación: "El relato lleno de poderosas reflexiones y vivencias en primera persona, es un canto a la superación personal y al amor incondicional por su hija Laia. La autora aborda temas como la necesidad de escucharnos a nosotros mismos, las consecuencias del odio en las redes sociales y la importancia de preservar la salud mental. Gracias al miedo es un libro revelador destinado a cautivar a todas aquellas personas que, a pesar de sus miedos, siguen luchando a diario para salir adelante".