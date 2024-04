Manuel Díaz 'El Cordobés' y Manuel Benítez presumen de su relación con un emocionante intercambio de piropos

Hace ya casi año y medio que Manuel Benítez dio un paso al frente durante la entrega del Premio Califa en su Córdoba natal, confesando que quería reconducir su relación con su hijo Manuel Díaz 'El Cordobés' —al que había negado públicamente una y otra vez hasta ese momento— después de 54 años distanciados.

Desde que el exmarido de Vicky Martín Berrocal dio una rueda de prensa para anunciar que su reconciliación con su padre era un hecho, han sido varias las ocasiones en las que ambos se han dejado ver juntos presumiendo de la especial relación que mantienen y dejando claro que están recuperando el tiempo perdido a marchas agigantadas.

La última ha sido este martes 23 de abril, cuando 'El Cordobés' hijo ha ejercido de pregonero en las fiestas de mayo de Córdoba. Una cita muy especial en la que el torero ha estado arropado por su mujer Virginia Troconis y, como no podía ser de otro modo, por su padre, que escuchó muy emocionado el discurso en el que Manuel confesó su orgullo por ser su hijo y poder gritarlo por fin a los cuatro vientos.

"Es una cosa muy grande para mí y en nuestra Córdoba. La primera vez que va a hacer mi hijo un pregón, estoy muy contento y emocionado" ha asegurado Manuel Benítez, que acudió al acto acompañado por su mujer Mari Ángeles Raigón, una de las artífices del acercamiento con su hijo. "Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Le quiero mucho" ha añadido.

Tras el pregón, que terminó con un abrazo entre padre e hijo después de corear una canción y de arrancar el aplauso unánime del público, ambos hablaban pletóricos ante las cámaras de Europa Press. "Estoy muy feliz y muy contento de esta oportunidad que me dan en Córdoba, que hemos luchado tanto los dos juntos", ha confesado Manuel Díaz mientras Benítez, con una sonrisa, ha afirmado que "esto no es un sueño, es una realidad".

"Pero yo lo he soñado muchas veces, padre. Hoy lo estoy viviendo. Vivirlo es una cosa y soñarlo otra" le ha replicado emocionadísimo su hijo, con el que ya planea torear un festival benéfico. "Me tiene medio loco. Si mi padre me lo pide yo digo 'a la orden, ahí están los soldados'" ha asegurado con una sonrisa.

"Al final la vida nos ha regalado algo bonito a los dos, el regalo es para los dos, para la gente que nos quiere y nos rodea. Creo que había que hacer ese esfuerzo porque no podíamos dejar eso en el olvido. Mi padre también se lo merece, nos lo merecemos los dos y creo que al igual que yo ahora estoy pleno y he cerrado círculos, él también lo ha hecho. Lo que dije en su día, está todo contestado y hablado, aquí queda tiempo para compartir y para adelante" ha reconocido Manuel Díaz.