Christina Applegate estuvo grave con sapovirus después de ingerir material fecal sin saberlo

En el último episodio del pódcast MeSsy, convenientemente titulado Can I Be Honest? [¿Puedo ser sincera?], que conducen junto a Jamie-Lynn Sigler, la actriz Christina Applegate ha dejado boquiabierta a su compañera al narrar que, recientemente, estuvo grave tras contagiarse de sapovirus, el cual sufrió después de ingerir material fecal.

"Voy a ser asquerosa", ha advertido la intérprete de 52 años antes de comenzar a narrar cómo ocurrió todo, remontándose al momento en que contrajo el Covid-19 por primera vez y que, como ella ya estaba inmunocomprometida debido a la esclerosis múltiple que padece, se le prolongó en el tiempo y experimentó síntomas más graves, como infección en el pecho y un ritmo cardíaco acelerado.

Applegate ha reconocido que se pasaba el día "mareada" y que "ni podía comer ni hacer nada", por lo que tuvo que hacerse una prueba de heces, durante la cual comenzó a vomitar porque según ella era "demasiado asquerosa", aunque necesaria para descubrir qué estaba mal. Finalmente, le diagnosticaron sapovirus.

Y al preguntar su copresentadora qué es este sapovirus, la intérprete ha contestado: "Es cuando ingieres la materia fecal de otra persona en tu comida. La caca de otra persona entró en mi boca y me la comí". Ante la sorpresa, la protagonista de Muertos para mí añadió que cree que todo provino de una ensalada de un restaurante que llevaba frecuentando 15 años.

Applegate ha reconocido que ha estado "tres semanas enferma por culpa de ello", agregando que lo considera "una historia divertida" ahora, pero que en el momento lo pasó terriblemente mal. "Estuve tres días meando por el culo", ha continuado la actriz de Matrimonio con hijo o El reportero: La leyenda de Ron Burgundy antes de rememorar uno de los momentos más sucios de su vida.

"Me desperté a las tres de la mañana en un charco de mierda. No sabía qué estaba pasando, y tener esclerosis múltiple, a las 3 de la mañana y tratar de cambiar las sábanas no es nada gracioso", ha rememorado Applegate, que ha especificado que desde entonces usa pañales para adultos, lo cual le ha llevado a pedir a las marcas que los empiecen a hacer más bonitos.