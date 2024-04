Christina Applegate relata cómo es vivir con esclerosis múltiple tras sufrir una recaída: "No puedo dormir, no tengo energía"

Christina Applegate es una de las actrices más conocidas en el mundo de la gran pantalla. Sin embargo, debido a sus problemas de salud la intérprete tuvo que retirarse del mundo del espectáculo en 2021. Como así explicó, fue diagnosticada de esclerosis múltiple.

Del duro anuncio se cumplen ya casi tres años, un tiempo en el que la actriz de Dead to me ha sufrido las duras consecuencias de la enfermedad. Por ello, tanto ella como su amiga, la también intérprete Jamie-Lynn Sigler, han decidió crear un pódcast para dar visibilidad a su enfermedad. Ambas padecen esta dolencia, por lo que en sus conversaciones no dudan en hacer reflexiones sobre cómo es su día a día.

Como así confesó anteriormente, la actriz llegó a necesitar pañales para poder continuar con su vida cotidiana. "Estoy en una recaída en este momento, bastante grave", ha asegurado en su espacio, llamado MeSsy.

"Dolor intenso en las piernas, no poder ir al baño sin sentir que me voy a caer, un hormigueo muy fuerte... Son como ráfagas de hormigueos, que vienen de mi culo hacia abajo", ha enumerado la actriz. Debido a su malestar físico, su salud mental también ha empeorado hasta el punto de llegar a sufrir una depresión.

"No he dormido durante 24 horas porque mi ojo hace algo raro. Cada vez que lo cierro para irme a dormir, mi ojo derecho comienza a moverse. Mis piernas nunca habían estado tan mal. No sé qué está pasando, no tengo energía, las piernas simplemente no funcionan, no puedo tener circulación, no logro que dejen de dolerme", ha explicado.

De hecho, muy apenada, ha confesado que no hay "manera" de que pueda mantenerse en pie cuando está en la ducha. Por eso, ha llegado a estar hasta tres semanas sin llegar a ducharse. La esclerosis afecta directamente al cerebro y a la médula espinal, por lo que los enfermos van perdiendo poco a poco capacidades motrices, como así ha explicado.