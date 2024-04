Richard Gere y su mujer, Alejandra Silva, se compran una mansión de lujo en Madrid de 11 millones de euros

Richard Gere y su mujer, la española Alejandra Silva (aunque lleva el apellido de su marido), se mudan definitivamente a España. "Amo España y creo que vuestro estilo de vida es fabuloso. También vuestra capacidad para vivir transmitiendo alegría y felicidad. Es un lugar hermoso, la comida es extraordinaria y la gente derrocha sensibilidad y generosidad, así como una férrea voluntad de reír y disfrutar. Así que estoy deseando ir para allá", reconocía el actor hace unos días a Vanity Fair.

Este miércoles, Semana da más detalles del futuro próximo del matrimonio, que pasa por vivir en Madrid. Concretamente en La Moraleja, donde se han comprado una mansión de lujo de 11 millones de euros en la que se instalarán este verano.

Se trata de una parcela de 10.000 metros cuadrados que cuenta con una vivienda de 1.000 metros cuadrados distribuidas en tres plantas, entre las que se encuentran una piscina climatizada y una bodega.

"Para mí, ir a Madrid va a ser una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos. Y creo que también será muy interesante para mis hijos. Para Alejandra, será maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura. Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo", reconoce el intérprete.

Este paso es, en parte, consecuencia de su huida de Hollywood, donde Richard Gere triunfó como uno de los actores más conocidos del mundo con películas inolvidables como Oficial y caballero y Pretty Woman.

"Cuando oigo la palabra Hollywood, lo primero que pienso es que es algo muy ajeno a mí. No he vivido en California desde hace un cuarto de siglo ni tampoco he filmado una película en Los Ángeles durante ese periodo. Últimamente, suelo trabajar en cintas muy independientes, y además tengo un hijo de 24 años del que no quería alejarme. Por eso he permanecido en Nueva York", asume.