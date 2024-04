Richard Gere confirma que se muda a Madrid con su familia: "Amo España, se lo debo a mi mujer y creo que el estilo de vida es fabuloso"

Richard Gere y su mujer, la española Alejandra Silva (aunque lleva el apellido de su marido), han dado una entrevista a Vanity Fair en la que hablan de asuntos como su mudanza a España, su activismo compartido y su vida en familia, hasta ahora en Nueva York.

Gere (1949) y Alejandra Silva (1983) se conocieron en un hotel italiano en 2014 y se enamoraron casi de manera instantánea. La pareja tiene dos hijos de cinco y cuatro años, que se unen al que aportó ella, que tiene 11, y al de él con la actriz Carey Lowell, Homer, que tiene 24. Juntos viven en Nueva York, a donde él se trasladó para huir del ruido de Hollywood. Hasta ahora... en que él mismo confirma que la familia Gere-Silva (excepto Homer) se muda a España. La charla del director de la publicación, Alberto Moreno, con el matrimonio ha tenido lugar por videollamada y está ilustrada por fotografías hechas allí, en la ciudad americana.

El actor habla con admiración de nuestro país y de la 'deuda' que tiene con su mujer. "Para mí, ir a Madrid va a ser una gran aventura porque nunca he vivido a tiempo completo fuera de Estados Unidos. Y creo que también será muy interesante para mis hijos. Para Alejandra, será maravilloso estar más cerca de su familia, de sus amigos de toda la vida y de su cultura. Ella fue muy generosa al darme seis años viviendo en mi mundo, así que creo que es justo que yo le dé al menos otros seis viviendo en el suyo"

Portada del último número de 'Vanity Fair'. CEDIDA

Y reconoce su inclinación por España. "En cualquier caso, amo España y creo que vuestro estilo de vida es fabuloso. También vuestra capacidad para vivir transmitiendo alegría y felicidad. Es un lugar hermoso, la comida es extraordinaria y la gente derrocha sensibilidad y generosidad, así como una férrea voluntad de reír y disfrutar. Así que estoy deseando ir para allá".

Este paso es, en parte, consecuencia de su huida de Hollywood, donde Richard Gere triunfó como uno de los actores más conocidos del mundo con películas inolvidables como Oficial y caballero y Pretty Woman.

"Cuando oigo la palabra Hollywood, lo primero que pienso es que es algo muy ajeno a mí. No he vivido en California desde hace un cuarto de siglo ni tampoco he filmado una película en Los Ángeles durante ese periodo. Últimamente, suelo trabajar en cintas muy independientes, y además tengo un hijo de 24 años del que no quería alejarme. Por eso he permanecido en Nueva York".

Uno de los aspectos que ocupa más interés y espacio de la entrevista es el activismo que los Gere comparten y que tuvo su momento más conocido cuando ayudaron al barco español Open Arms en Lampedusa (Italia). Así lo recuerda Alejandra. "Nosotros por casualidad estábamos en Italia y cuando nos enteramos de la noticia (Richard) me dijo: ‘Tengo que hacer algo, voy a llamar a Óscar (Camps), voy a llamar a Laura (Lanuza)… Yo estaba embarazada y no pude acompañarlo, pero le dije que se metiera en un coche y que cuando llegara a coger el avión destino Lampedusa tendría los billetes esperándolo".

Richard Gere y su mujer Alejandra, en la campaña contra el 'sinhogarismo' en España. HOGAR SÍ

La esposa del actor se emociona con el relato: " También hablé con su hijo Homer por la noche y le dije: ‘¿Querrás ir allí a ayudar a tu padre a salvar todas estas vidas?’. Me respondió que sí y organicé todo para que pudiera acompañarlo al día siguiente. Richard pudo hablar desde el barco con Pedro Sánchez para pedirle ayuda a la hora de dar acomodo a todas aquellas personas. Creo que ese fue uno de los momentos más emocionantes que he pasado a su lado".

Él, por su parte, incide en la implicación de los españoles en esta batalla. "Estoy muy agradecido con José Andrés, que aparece siempre que hay una crisis en cualquier región del mundo. Soy un gran admirador suyo y lo considero mi amigo. Open Arms también lleva haciendo cosas extraordinarias desde hace una década. Los españoles deberíais estar orgullosos de tener a estos dos héroes. Son personas realmente especiales".

El budismo, religión que profesa Gere desde hace décadas y que ha seguido también su mujer, es uno de los temás que más le interesan al actor: "Todos somos iguales en nuestro impulso por la felicidad y en nuestra aversión a la infelicidad. Y cuanto más podamos igualarnos de esa manera, y amarnos y cuidar a todos los seres, no será bueno solo para nosotros, sino para todo el universo".

Richard Gere se refiere igualmente a su vida familiar. Dice que todos se van a dormir a las nueve y media de la noche, que a veces ven películas juntos en el televisor, no en el cine, dado que apenas salen. Admite que sus hijos, ni siquiera el mayor, han visto sus trabajos, aunque Homer está empezando a actuar y es un buen músico. También que la madre de Alejandra, que ahora vive con ellos, es encantadora.

Alejandra por su parte, cuenta que él no entiende mucho de moda y que toda la ropa la compra ella.