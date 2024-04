Dani Martín exhibe su nuevo aspecto en bañador: "A ver si aguanto el tipo y me sacan así"

Hace unos días, Dani Martín publicó un vídeo en sus redes sociales en el que habla de su pérdida de peso, confirmando que, en efecto, ha adelgazado y, además, lo ha hecho a conciencia.

"Hace un par de años sucedió y ahora está volviendo a suceder otra vez, pero al revés, a la inversa. En el encuentro con gente maravillosa, en el día a día en la calle, me dicen: 'estás más delgado, ¿no?'. 'Sí, sí'. 'Pero es que estás más delgado'. 'Sí, sí, estoy más delgado'. 'Pero ¿estás bien?'. 'Sí, sí, estoy mejor que hace dos años, cuando estaba como Micki Ballena'. 'Pero es que estás más delgado. Y llevas el pelo rubio'. 'Sí, también. Fíjate qué cosas'", reproducía el cantante, como ejemplo de conversación con un tercero.

En un tono serio y tirando de ironía, Martín daba las claves de su pérdida de peso, que son cuidar su alimentación y llevar una vida más saludable. "Si nos encontramos así en cosas, en la calle, en el súper, en estas cosas que se salen a hacer cuando me dejan salir del sitio este donde sabéis que me metieron algunas personas que les gusta el clickbait, que sí, y que me he puesto gafas, porque como van pasando los años cada vez ves peor y eso, pero que he adelgazado, he adelgazado porque me estoy cuidando, no estoy mal ni tengo depresión ni nada de eso".

Hace unas semanas, Dani Martín llamó la atención en las redes por su nuevo aspecto físico, ya que el exvocalista de El Canto del Loco lucía un aspecto bastante distinto al de las apariciones anteriores. Dani Martín explica su radical cambio físico. (INSTAGRAM)

Además, comentaba los beneficios que le está trayendo cuidarse. "Tengo la piel mejor, duermo mejor, y todo mejor. Porque el estar gordito de alegría es maravilloso, pero el estar saludable por una alimentación maravillosa es increíble. Así que ya nos ahorramos el tema de que has adelgazado y todo este kit. Así vosotros ya tiráis para dentro del supermercado o de la farmacia, del estadio o de lo que fuera, y yo también. Y nos quitamos lo de la delgadez y eso. Porque hay mucho nutricionista y mucho coach últimamente. Se confirma: he adelgazado, lleva gafas y tengo el pelo rubio", zanjó.

Ahora, días después, ha exhibido ese nuevo aspecto en la que, tal y como él afirma, es su primera foto en bañador de este 2024. "Este año no había paparazzi. Solo están cuando estás como Micky Ballena. Con el hambre que he pasado este año, sin vino, tomando el sol... Me he puesto un filtro porque estaba como Laura Palmer de blanco, también te comento. A ver si aguanto el tipo y me sacan así", escribe el artista en la primera de sus stories de Instagram.

Dani Martín. INSTAGRAM DANI MARTÍN

De esta forma, Martín, que ha agotado ocho Wizink Center de cara al 2025, echa la vista atrás: "Porque el año pasado ingerí varias cosechas de Murrieta y la patata frita me acompañó". Y reflexiona: "La verdad que mola subir una foto así, aunque, repito, la verdad es que estoy más delgado que Dani Martín. He tirado de filtropostureo".

Además, quiere dejar claro un asunto: "El barco nos lo dejaron, yo no lo pagué. Cuando estás así físicamente pagas menos", remata.

En la historia, hace una apreciación: se ha equivocado y no quería decir "más delgado que Dani Martín", sino blanco.

En la tercera hace hincapié en los titulares de los medios que, según él, son clickbait: "Esto fue una excursión con los del sitio donde me metieron los reyes del clickbait. Hacemos como campamentos los findes para que aprendamos a no ser sensibles, vulnerables, sinceros... Ya sabéis que el titular modificado es el que manda. salud y risas y un poco de f*c* a algunos. Os quiero, gente bonita".