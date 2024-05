La Comunidad de Madrid lanzó en el verano de 2022 el plan 'Mi primera vivienda' con el objetivo de ayudar a los jóvenes menores de 35 años que quisieran comprar una vivienda para independizarse, gozaran de solvencia económica pero carecieran de ese 'colchón' de ahorros indispensable para cubrir el porcentaje que no financian los bancos. Casi dos años después de su puesta en marcha, se han firmado en el marco de este programa en torno a un millar de hipotecas, pero los datos en poder de la Comunidad reflejan que, por diferentes motivos, solo el 30% de los jóvenes que se interesan en los avales accede finalmente a uno, por lo que trabaja en una ampliación de la estrategia que podría funcionar este año.

El funcionamiento de 'Mi primera vivienda' se basa en un sistema de convenios que firman la Comunidad y diferentes entidades financieras. Los bancos se comprometen a conceder préstamos hipotecarios de entre el 80% y el 95% del valor del inmueble a menores de 35 años y la Administración autonómica, por su parte, se convierte en avalista de esos jóvenes. La Comunidad ingresa en una cuenta abierta en cada entidad una dotación de fondos y la deja depositada para responder a los posibles impagos que se puedan producir en la amortización de aquella parte del préstamo que exceda del 80%.

El programa se dotó con 18 millones de euros en 2022 y se adhirieron tres entidades: Caixabank, Ibercaja y Santander. En 2023, se aprovisionó la misma cantidad de fondos y se sumaron cuatro bancos más: Unicaja, Abanca, ING y Kutxabank.

De acuerdo con datos ofrecidos por la Comunidad el pasado mes de marzo, desde la puesta en marcha del programa se han firmado en torno a un millar de hipotecas con un importe medio de 180.000 euros y se han beneficiado de este programa unos 1.600 jóvenes madrileños. La directora general de Vivienda, María José Piccio-Marchetti, valoró estos resultados como "muy positivos y satisfactorios" en una comparecencia en la Asamblea de Madrid, pero en la misma señaló que solo un 30% de los jóvenes que se interesan por 'Mi primera vivienda' acaban adquiriendo la condición de beneficiarios.

A finales de abril, las solicitudes denegadas desde el inicio del programa ascendían a 4.960. Los motivos de rechazo de financiación son múltiples, de acuerdo con la información facilitada por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras que, a su vez, recibe de las entidades financieras. Entre esas causas se reseña a jóvenes que acuden a una entidad a solicitar información pero posteriormente no encuentran una vivienda que se ajuste a sus necesidades en el tiempo en el que la operación está abierta, que va de uno a tres meses.

También aparecen jóvenes que no tienen suficientes ingresos para "hacer frente a las cuotas hipotecarias"; algunos que no "cumplen" con el perfil de riesgo que maneja la entidad financiera; otros que no cuentan con ahorros suficiente para hacer frente a la cantidad no financiada o que necesitan una financiación mayor que la que ofrece el programa.

Entre los motivos de denegación de solicitudes también constan jóvenes que no pretendían usar la vivienda como su residencia habitual, que es un requisito indispensable del programa, y otros casos de interesados que no han podido ser localizados por las entidades tras un primer contacto con la entidad o que han recibido una mejor oferta de la competencia.

Más fondos, hasta 40 años...

Con la problemática situación actual de la vivienda en la Comunidad de Madrid, y dado que el programa 'Mi primera vivienda' está incluido en la Estrategia de Natalidad regional 2022-2026, el Gobierno regional ya anunció una flexibilización de los requisitos actuales del plan. El objetivo principal es "ampliar" la base de peticionarios para la próxima convocatoria, que además tendrá más dotación económica al pasar de 18 millones a 25.

Cuando el pasado febrero se presentó el plan de choque regional para la vivienda, la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció que el programa se ampliaría hasta los 40 años (ahora está en 35) y no habría límite de financiación para familias monoparentales, numerosas o por nacimiento de hijo. "Se pretende aumentar el número de operaciones que se formalizan, pero a la vez y, sobre todo, intentar beneficiar a grupos de población que tienen más dificultades para acceder a una vivienda en propiedad", trasladan a 20minutos fuentes de la Consejería de Vivienda.

El departamento que dirige Jorge Rodrigo ya está trabajando en la modificación de la orden que va a permitir acceder al programa 'Mi Primera Vivienda' con las nuevas condiciones y confía en que pueda estar en vigor al final de este año.