El alcalde plantea "adelantar" el festivo local al martes de Feria si ganase en la consulta el modelo anterior, de lunes a domingo

El alcalde, José Luis Sanz, ha planteado "adelantar" el festivo local de la semana de Feria del miércoles al martes si ganase en la consulta popular regresar al modelo anterior -de lunes a domingo- con el objetivo de que un mayor número de sevillanos pudiese disfrutar del 'pescaíto', como sí ocurre con el formato actual al celebrarse dicha cena en sábado.

Así lo ha puesto de manifiesto este martes en una entrevista en Canal Sur en la que ha animado a participar en la encuesta ciudadana promovida por el Ayuntamiento a través de la web: 'consultaferia.sevilla.org' para decidir sobre el modelo de Feria en la que se puede votar de manera telemática y presencial hasta este jueves.

Aunque el primer edil ha evitado posicionarse sobre sus preferencias, "hoy no es el momento" ha dicho, seguidamente añadía que "todo el mundo sabe lo que pienso", admitiendo que, a su parecer, "esta Feria es un poquito larga". De hecho, ha esgrimido, "este es el motivo de la consulta" a la que se "comprometió en campaña electoral" para que los sevillanos decidan.

Por otro lado, José Luis Sanz ha manifestando que la última edición, que finalizó el pasado sábado, "ha batido todos los récord" tanto de asistencia de público -con más de tres millones de visitantes-; como de número de viajeros que ha transportado Tussam o en kg de residuos recogidos por Lipasam, así como en el impacto económico, exponiendo que el Ayuntamiento calcula que "entre Semana Santa y Feria, las dos fiestas mayores de Sevilla, suponen un impacto económico en la ciudad de unos 6.000 millones de euros".

Rememorando que la final de la Copa del Rey celebrada recientemente en el estadio de la Cartuja, con el desembarco en la ciudad de unos 100.000 aficionados del Athletic Club y del Real Mallorca; habría dejado un impacto de unos 60 millones de euros, Sanz ha razonado que "las fiestas mayores, aparte de otras muchas cosas, son también un importante motor económico".

Otro de los asuntos que ha abordado el primer edil ha sido el de la ampliación del Real en 300 casetas más que anunció que se ejecutaría el próximo año y que este martes ha precisado que no está claro si se podrá "acometer en una sola fase o en dos fases". Se trata de un incremento que, según ha precisado, no está claro si se podrá "acometer en una sola fase o en dos fases". "A lo mejor no puede ser en una única fase", ha dicho, planteando la idea de que en 2024 se acometa una ampliación inicial de "ciento y pico casetas".

Una medida que persigue dar salida a una larga lista de espera que engrosan más de 1.300 solicitudes entre familias, entidades y de titularidad perdida. Una cifra que actualmente supera al número de casetas con las que cuenta el recinto ferial que asciende a 1.053 aproximadamente. A este respecto ha señalado que el Ayuntamiento tiene "encima de la mesa el proyecto de ampliación de la Feria" que se realizaría retranqueando "un poco" la zona de las atracciones o la Calle del Infierno.

Margen de mejora de la Feria

El alcalde ha reconocido además que pese a todo, "siempre" hay margen de mejora, señalando por ejemplo el caso de la movilidad, si bien ha defendido que los autobuses urbanos de Tussam, "han funcionado perfectamente y han batido récord en transporte de usuarios"; apostando además por facilitar los servicios de taxi con "algunos cambios de tráfico a la hora de llegar a la Feria".

Se trata de aspectos, según ha concretado, que serán directamente puestos sobre la mesa en una reunión fijada para esta misma tarde "para analizar ya lo que no ha funcionado y lo que hay que mejorar de cara a la Feria del año que viene".