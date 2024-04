La ampliación de la Feria de Abril en 300 casetas, en el aire por la falta de presupuesto municipal

Faltan menos de dos semanas para que de comienzo la próxima Feria de Abril, la primera de José Luis Sanz como alcalde y aún por dilucidar si será la última con el tamaño y formato actual, toda vez que el reciente anuncio del primer edil sobre la ampliación del real en 300 casetas para 2025 está en el aire debido a la falta de un nuevo presupuesto municipal -están prorrogadas las cuentas de 2023-.

Pese a ello, desde el equipo de Gobierno local han destacado este martes que es su "voluntad cumplir este compromiso electoral", si bien matizan que "hay que tener en cuenta que no tener aprobados los presupuestos nos dificulta". Cabe recordar que el PP gobierna con mayoría simple -14 concejales a dos de la mayoría absoluta- y necesita recabar los apoyos suficientes del resto de grupos para aprobar los diferentes asuntos que competen a la administración pública, entre ellos, las Cuentas públicas.

Con respecto a las del próximo año, "tenemos la esperanza de aprobarlos y poder cumplir las promesas" ha incidido este martes el delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, con motivo de la presentación del cartel de la 38ª edición de la Exhibición de Enganches. A este respecto, el gobierno de Sanz continúa trabajando en el proyecto y confía poder presentarlo "una vez que pase la Feria", ha ahondado el delegado del ramo.

Desde el PSOE han criticado que el Gobierno municipal se excuse en la falta de presupuesto, ya que recuerdan que este hizo el anuncio de la ampliación con las cuentas ya prorrogadas, e inciden en que si su intención fuera ejecutar este proyecto podrían "utilizar los remanentes", ha argumentado la edil socialista Encarnación Aguilar, dejando en evidencia la "nueva improvisación de Sanz". Para la concejal, el motivo de la "rectificación" radica en que "se han dado cuenta ahora de que las obras necesarias no llegan a tiempo para 2025 pese a sus promesas" ya que, "a día de hoy, ni hay proyecto, ni contrato licitado, ni nada de nada".

Sobre la ubicación de los nuevos módulos, como ya informó Alés en una entrevista a 20Minutos, el Ayuntamiento está "estudiando todas las posibilidades", entre ellas, y sobre la única que de momento ha revelado datos, es la que pasa por el retranqueo de la calle del Infierno y la ampliación de módulos hacia la calle Costillares. El objetivo es desinflar las listas de espera que engrosan actualmente cerca de 1.300 casetas. "Hay una gran demanda y muchas instituciones esperan lograr una", ha aseverado el edil popular.

Una de ellas es precisamente la del PSOE que ha perdido este año su caseta al no pagar la tasa estipulada en la ordenanza y sus cinco módulos ya tienen nuevos adjudicatarios. El partido socialista ha presentado un recurso ante el juez para paralizar la decisión, aunque presumiblemente y con el tiempo corriendo en su contra no la van a recuperar este año.

La vía judicial es una alternativa frecuente entre los titulares que pierden sus casetas, según informó el delegado de Fiestas Mayores a este medio. Y aunque pocas veces el resultado favorece a los antiguos propietarios, este año sí ha habido un caso que podría sentar cátedra. El pasado mes de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la retirada de la titularidad de una caseta en 2022 devolviéndosela a sus primitivos adjudicatarios, aunque no podrán disfrutarla ya este año.

Sobre este asunto, desde la Delegación de Fiestas Mayores han informado que "los servicios jurídicos analizarán la resolución y se afrontarán las opciones existentes" una vez que termine esta edición. Aunque, ha matizado que "igual el próximo año tenemos una resolución deferente", sin afirmar ni descartar que la reciente sentencia del TSJA pueda conllevar un efecto dominó: "puede tenerlo o no".

Para conseguir una caseta en la Feria de Sevilla es obligatorio inscribirse en un registro municipal con tres vías: una de casetas familiares, otra de instituciones y otra de casetas perdidas en años anteriores. Todas ellas se otorgan por sorteo entre los que tienen más antigüedad y algunos llevan más de 30 años esperando.

Los sevillanos votará el modelo de Feria

De momento, ha sostenido el delegado, "lo que hay que hacer es disfrutar de la Feria de 2024" en la que la principal novedad será la renovación de la infraestructura eléctrica que ha llevado a cabo el Ayuntamiento tras desbloquear un proyecto iniciado por el anterior gobierno socialista y a fin de evitar los apagones que se produjeron el año pasado en el recinto ferial en la noche del 'Pescaíto'.

También pasada la festividad, el Ayuntamiento abordará otro asunto pendiente: el modelo de feria. A través de una consulta popular los sevillanos podrán elegir entre formato largo -el actual que comienza el sábado de Feria- o modelo corto -el tradicional que comienza el Lunes de Pescaíto-, siendo esta la preferida tanto por el alcalde como por el delegado del ramo, como han afirmado en reiteradas ocasiones.

Sobre la encuesta, el delegado ha anunciado que será "algo diferente" a la que se hizo en 2016. Cabe recordar que en aquel entonces el entonces alcalde socialista, Juan Espadas, aprobó en pleno un referéndum que se pudo votar durante tres días (del 19 al 23 de septiembre) obteniendo una baja participación, del 6,1% del censo.

Por el contrario, en esta ocasión se hará "en caliente" y se promocionará antes y durante la celebración de 2024. La fórmula se dará a conocer en los próximos días, pero "no será vinculante", ya que el resultado deberá aprobarse en pleno municipal y, para ello, de nuevo el Gobierno de Sanz necesitará el apoyo de la oposición: "si no se lleva a Pleno y se aprueba por todos los grupos, no se puede llevar a cabo", afirmó Alés en declaraciones a este medio.