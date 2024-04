El Gobierno estudiará la propuesta de Guilarte para renovar el CGPJ pero presiona al PP para no tener que pensar en "un plan B"

El Gobierno estudiará con "mucho interés" la propuesta del presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, para renovar el órgano de gobierno de los jueces y evitar futuros bloqueos. Así lo ha expuesto el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha agradecido a Guilarte su compromiso para renovar el Consejo y su aportación "positiva" para desbloquear la negociación que mantienen el PP y el PSOE para renovar el Poder Judicial. Bolaños también ha aprovechado para presionar a los populares sobre la renovación: "El dilema que tiene el PP es si decidirá que quiere renovar el CGPJ, es decir, si está con la Constitución o con la descomposición del Poder Judicial", ha planteado el ministro porque, según ha dicho, no quiere "pensar" en un "plan B" para la renovación de este órgano, que lleva más de cinco años con el mandato caducado.

Guilarte plantea dos fórmulas en su propuesta, enviada a las presidencias de las Cortes a título personal y que no representa la opinión del órgano de gobierno de los jueces: una sería dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos "a toda contaminación política previa", y otra que el nombramiento de los vocales judiciales quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención.

El presidente interino del CGPJ, que ha anunciado su intención de dejar el cargo este verano, considera que su propuesta tendría "una relevante ventaja colateral al debilitar el tribal enconamiento político que ha conducido a desencuentros dramáticos como el que nos aflige", y además "serviría para recomponer las maltrechas relaciones entre los Poderes del Estado".

Presiona al PP con la renovación

Tras agradecer el "granito de arena" de Guilarte, Bolaños ha asegurado que "lo fundamental" es el "clamor" que existe para la renovación del CGPJ. "La carrera judicial casi en su totalidad está pidiendo al PP que se renueve el Consejo", ha afirmado. También ha hablado de la mediación entre las dos partes del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que ya dejó su puesto para presentarse al Consejo de Europa, dejando en el aire las negociaciones. Bolaños asegura que, gracias a su papel, la Comisión Europea ahora sabe "de primera mano" cuál es el "problema" y acusa al PP de falta de voluntad para celebrar la última de las reuniones, que finalmente no se produjo.

Ha recordado que hace dos meses, en diciembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y acordaron negociar la renovación de este órgano con la mediación de la Comisión Europea, lo que Bolaños recalca que fue una condición de los populares. "Nosotros aceptamos negociar la renovación en Bruselas, en la Comisión Europea, en la ciudad que había decidido y propuesto el PP", ha apostillado.

A su juicio, no llegar a un acuerdo está generando, más allá del ordinario, un problema "reputacional" y "gravísimo", por lo que el Partido Popular debería dar respuesta al "clamor". Con todo, ha asegurado que confía en alcanzar un acuerdo, que es "imprescindible, necesario y bueno para la Justicia". "No quisiera hablar de posibles planes B para el caso de que el PP no cumpla con la Constitución", ha zanjado, sin precisar si el Gobierno contempla alguna otra opción para renovar este órgano que no sea mediante un acuerdo entre ambos partidos.