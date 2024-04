El Gobierno reforma el registro de delincuentes sexuales para añadir también a los condenados por trata de seres humanos

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a una reforma del registro de delincuentes sexuales, creado en 2016 para garantizar que nadie pueda estar empleado en ningún trabajo que implique interactuar con menores de edad. El decreto aprobado por el Gobierno modifica el nombre del registro, que ahora pasará a recoger también los datos de los condenados por trata de seres humanos, y contempla otros cambios para asegurar la actualización del certificado de antecedentes penales, más facilidades para que las personas de 16 a 18 años puedan pedirlo, y la agilización para expedir el certificado a personas de otros países europeos.

"Con esta modificación el avance es evidente. Y el compromiso que tiene el Gobierno de España para proteger a los menores, para garantizar que haya mayor cota de seguridad, también con nuestros hijos e hijas, y también en el entorno laboral, creo que se pone de manifiesto con esta reforma", ha destacado el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Con esta reforma, ha recalcado, se aumenta la cooperación entre países y se simplifica la burocracia "al máximo". "Trámites que podían prolongarse durante semanas, ahora se podrán hacer con un clic en prácticamente minutos", ha subrayado.

Así, la reforma del registro central de delincuentes sexuales de 2016, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este mismo partes, pasará ahora a denominarse registro de delincuentes sexuales y de trata, y aglutinará a todos los condenados por estos delitos con independencia de la edad de la víctima.

Un certificado de antecedentes "a tiempo real"

La segunda modificación tiene que ver con la vía para acreditar que no se acumulan antecedentes penales. Hasta ahora eran los propios ciudadanos quienes pedían ese certificado para incorporarse a un determinado trabajo. Sin embargo, Bolaños ha explicado que, lo que acababa ocurriendo en la realidad, es que no se actualizaba nunca ese registro. Así, se han detectado casos de personas que cometían delitos después de haber aportado ese certificado de no antecedentes penales para trabajar con menores de edad.

"Modificamos el reglamento en este supuesto y vamos a permitir que empresas, instituciones, ONGs o colegios profesionales, con el consentimiento del trabajador, puedan actualizar y conseguir un certificado de antecedentes penales en tiempo real. De tal manera que tendremos un control efectivo, periódico, de los antecedentes por delitos sexuales o ahora también vinculados con la trata de seres humanos, para evitar que puedan estar trabajando en contacto con menores personas condenadas por un delito de esta naturaleza", ha detallado el ministro.

La tercera novedad de la reforma es que los menores que tengan de 16 a 18 años podrán solicitar también ese certificado de antecedentes penales y no deberán pedírselo a sus padres o tutores como sucedía hasta ahora. Así, ahora esos menores de edad, que en muchas ocasiones ya trabajan durante el verano en campamentos, como monitores o de socorristas, también podrán pedirlo.

Menos trámites con los países europeos

Los otros cambios aspiran a agilizar la expedición de certificados en toda la Unión Europea (UE). Hasta el momento, cuando una persona no española que provenía de otro país europeo quería trabajar con menores, se le pedían ambos certificados de carencia de antecedentes penales: el español y el de su país de origen. Lo que ocurría, ha detallado Bolaños, es que muchas veces el certificado de su país de origen tardaba en llegar semanas, e incluso meses. "Es decir, tardaba más que la oferta de trabajo e impedía que pudiera llevar a cabo su labor profesional", ha señalado.

Por ello, el real decreto ratificado este martes por el Ejecutivo interconecta ese registro de antecedentes penales europeo con el español, "de tal manera que en unidad de acto, se solicita el certificado, tanto en España como en el país europeo que corresponda", ha detallado el ministro, quien también ha destacado que "un trámite que antes podía durar semanas o meses, ahora en minutos se obtiene un certificado simultáneo del país de origen y de España", gracias también a la digitalización.

Lo mismo ocurrirá con el régimen de cancelación de antecedentes penales de las condenas de terceros países, que se equipararán con el régimen español. "Había países que tienen una normativa diferente y que, por tanto, la cancelación de antecedentes penales, o se producía con mucha tardanza o no se producía nunca", ha explicado Bolaños.