La comisión de las mascarillas en el Congreso anula las comparecencias de tres fiscales con el voto en contra de ERC y Junts

Los tres fiscales a los que el PSOE y sus socios incluyeron entre los comparecientes de la comisión de investigación de las mascarillas ya no tendrán que acudir al Congreso de los Diputados para ser interrogados. Tras obtener el rechazo del fiscal general del Estado y varios miembros del Gobierno, se ha retirado la propuesta de llamar a declarar al fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, a Ignacio Lucas, encargado de investigar la trama Koldo en Canarias y Baleares y a Codruta Kövesi, jefa de la Fiscalía Europea. La expulsión de los comparecientes se ha acordado este lunes por la tarde con el único voto en contra de ERC y Junts.

El presidente de la comisión de investigación, Alejandro Soler, ha explicado a la salida de la votación que "la presencia de los fiscales en comisiones de investigación es jurídicamente correcta" y "existen precedentes". Pese a que el Estatuto del Ministerio Fiscal impide que los fiscales hablen sobre asuntos en los que están trabajando, "si que pueden hablar sobre otras cuestiones".

"No obstante, en este caso y a petición del fiscal, el grupo socialista ha planteado la exclusión" de los fiscales. "Se ha acordado de manera mayoritaria por parte de la comisión el excluir a los fiscales de la lista de comparecientes", ha confirmado Soler.

La citación de estos tres fiscales causó gran revuelo la semana pasada, sobre todo a partir de la carta que el fiscal general, Álvaro García Ortiz, remitió al presidente de la comisión. En la misiva, el máximo responsable del ministerio público pedía a la comisión que se reconsiderase la decisión de llamar al fiscal Alejandro Luzón. "Anticorrupción está directamente involucrada en muchos procedimientos objeto de la comisión y eso podría perturbar el trabajo del Ministerio Fiscal, que es el ejercicio de la acción penal pública", explicaron fuentes de la Fiscalía General.

Con lo cual, llamar a comparecer al fiscal jefe podría constituir "un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada", e incluso supondría un problema para "las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones". Estas consideraciones trasladadas desde la Fiscalía hicieron que el Grupo Parlamentario Socialista comenzase a estudiar la posibilidad de retirar los tres nombres de la lista.

Pero el fiscal general no fue el único en expresar su rechazo. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, se alineo con García Ortiz y aseguró que no tiene "ningún sentido" que los fiscales acudieran a comparecer sobre causas en activo. E incluso la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntó que llamar a los tres fiscales "no es el procedimiento más adecuado".