Carlota Corredera posa en bañador en las increíbles playas de Tailandia

Carlota Corredera ha dejado ver su lado más viajero en sus últimas vacaciones tras muchos meses alejada de la pequeña pantalla y centrada en su podcast Superlativas. La periodista se trasladado hasta Tailandia para desconectar de la rutina y conectase consigo misma. Carlota ha regalado a sus seguidores los increíbles atardeceres de las playas tailandesas a través de un video recopilación colgado en su Instagram.

Gracias a estas imágenes hemos podido ver la periodista relajada, pero sobre todo feliz. En una de las fotos se deja ver apoyada sobre un tronco y mirando al infinito a la vez que luce un impresionante traje de baño de color negro.

Carlota Corredera nunca ha sido muy fan de los posados en ropa de baño, sin embargo desde 2018, es habitual ver fotos de la presentadora en la playa. Ahora sus más de 400.000 seguidores pueden ver cómo disfruta de las aguas cristalinas de Tailandia, lugar en el que se encuentran la mejores playas del mundo.

Cientos de usuarios recuerdan a Carlota Corredera a través de sus comentarios en su post, que está estupenda y que desprende una luz especial. "Bello atardecer y más bella tú", "Impresionante paisaje y maravilla de protagonista" o "Te echamos de menos" son algunos de los mensajes que dejan los followers de la presentadora.

Durante los últimos días se ha podido ver como Carlota Corredera recorría diferentes puntos del país asiático al más puro estilo de Callejeros viajeros. Hace unas semanas se dejó ver en un templo tailandés donde recibió una bendición para su hija. La presentadora es toda una viajera empedernida y ya ha recorrido lugares como África, Grecia o Croacia, pero nunca ha compartido tanto con el público como en este viaje.

El momento más duro de su carrera

Hace unas semanas Carlota Corredera se sinceraba sobre el ataque más duro de su carrera. Hace siete años vivió un episodio de bullying el cual nunca podrá olvidar. La youtuber conocida como Soy una pringada empezó a referirse a la periodista como "gorda traicionera".

"Estoy traumatizada por ello. Nunca hablo en público de eso. Me han preguntado millones de veces qué pasó, cómo lo viví... pero no he denunciado a esa persona. Y yo no he vuelto a hablar de ella, pero es verdad que yo a la firma de libros empecé a ir con miedo. Y cuando se acercaban chavales, pensaba que venían a insultarme. Tenía mis redes llenas de gente joven que me insultaba. Ejercían una violencia impresionante", comentaba.

Tras más de 20 años al frente de diversos proyectos de la mano de Mediaset, el pasado verano finalizó su etapa en televisión, otro de los momentos más determinaste de la carrera de la presentadora. "Fue muy complicado porque habían pasado muchas cosas, muchas desagradables… Nadie está preparado tampoco para pasar de cien a cero. De pronto parar en seco… Yo tuve la suerte de poder viajar, que es algo que me encanta y que me carga las pilas", concluía Carlota.