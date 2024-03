Carlota Corredera denuncia "agresiones" y "violencias" durante su etapa en Mediaset

La expresentadora de Mediaset, Carlota Corredera, ha denunciado en su podcast Superlativas que, mientras trabajó en la empresa de comunicación, sufrió determinadas "agresiones, violencias o situaciones complicadas" que contará con más detalle cuando esté preparada.

La periodista española respondió de esta forma a la pregunta de uno de sus seguidores, quien la instó a contar "toda la verdad" de lo que le hicieron "los señores de Mediaset".

"Sí, yo creo que sí, yo creo que algún día lo contaré. No tengo ni idea de a través de qué, ni cómo, ni dónde, ni cuándo", ha declarado la presentadora, que afirma que es algo que se le ha pasado por la cabeza.

"Las personas que padecemos determinadas agresiones, violencias o situaciones complicadas como las que yo he vivido en Mediaset, yo creo que tenemos el derecho a contarlo cuando lo consideremos oportuno", ha matizado.

Para la expresentadora de Sálvame, relatar lo que sufrió en Mediaset no es una "prioridad" en su vida en estos momentos, pero asegura que es "una realidad" y cree que ha contado "hasta donde ha considerado oportuno".

Su adiós a Mediaset

Corredera se desvinculó de Telecinco y de La Fábrica de la Tele el 25 de marzo de 2022, cuando presentó por última vez Sálvame, tras haber estado al frente de la conducción durante más de diez años y haber anunciado oficialmente su despedida tan solo dos días antes.

"Decidí salir como salí también porque creo que era la mejor opción que tenía en ese momento. No estaba preparada para otro tipo de salida pública. Me fui siendo agradecida, generosa e incluso si me permites, elegante", declaró al respecto en una entrevista con el Huffington Post.