Carlota Corredera habla por primera vez del "gorda traicionera": "Estoy traumatizada"

Hace unos años, cuando Carlota Corredera estaba viviendo uno de sus mejores momentos televisivos como presentadora de Sálvame, la de Vigo se convirtió en un icono para miles de mujeres que vieron en ella un gran referente.

Cuestionada en numerosas ocasiones por su sobrepeso después de dar a luz a su hija en junio de 2015, Carlota contó en un libro que se publicó en el año 2017 cómo logró adelgazar 60 kilos gracias a la disciplina.

"En este libro asumo la responsabilidad de contar cómo he conseguido recuperar mi salud y salir del grave riesgo cardiovascular en el que me encontraba" decía Corredera en su día.

Su exposición en los medios y su historia hicieron que Carlota Corredera estuviese en boca de muchos, pero todo estalló por los aires cuando una conocida creadora de contenido la atacó popularizando el grito "Carlota Corredera, gorda traicionera".

"Tenía mis redes llenas de insultos"

Además, la youtuber la criticaba diciendo: "Ahora va de 'viva lo curvy'. Chica, acabas de adelgazar 60 kilos. ¿Por qué no lo decías con 130 kilos? (...) No puedes ser una hipócrita. ¿Por qué no te quedaste gorda si tanto te gustaba lo curvy?"

Desde ese momento, la malintencionada y facilona rima pasó a convertirse en un puro meme que hizo mucho daño a la comunicadora gallega.

"Iba con miedo a las firmas de libros"

Años después de ese momento, Carlota Corredera vive alejada de la televisión y ha creado Superlativas, su propio podcast. Un espacio seguro en el que con la ayuda de su marido y buenos amigos, puede seguir haciendo algo de lo que más le gusta en el mundo: comunicar, entrevistar y dar voz a quienes lo necesitan.

En el último episodio de Superlativas, Carlota mantiene una conversación con Mara Jiménez, conocida en redes como @croquetamente, en la que hablan de gordofobia y trastornos alimenticios.

"Ese vídeo me cambió completamente la vida. Nunca he hablado públicamente de eso"



Sus palabras al completo

"Me ha dado miedo hablar de esto. Me ha hecho daño"

En el programa, recordó el lanzamiento de su libro diciendo "el único objetivo que yo tenía era ayudar", y cuenta como tras el vídeo de la influencer toda esa experiencia se convirtió en una pesadilla de la que aún no parece recuperada.

"No entiendo que personas que hayan denunciado que han sufrido bullying hagan también bullying. Asumo que no le tengo que caer bien a todo el mundo. Me parece genial pero no voy a pedir perdón por existir. Y desde luego no entiendo como personas que han sufrido bullying se hagan famosas por hacer bullying a los demás" dice Carlota Corredera.