El aviso de Carlota Corredera a Telecinco por su salida: "Queda mucha verdad por contar"

El 25 de marzo de 2022 Carlota Corredera presentaba por última vez Sálvame. Ese fue el adiós -para muchos inesperado- de la gallega a un programa que había dirigido y presentado durante más de una década.

"Algún día se sabrá y yo creo que la verdad se está abriendo paso. Todavía queda mucha verdad por contar. Yo cuando esté preparada lo haré. Pero desde luego, en ese momento yo sabía perfectamente por qué ese era mi último Sálvame", asegura la comunicadora al Huffington Post, sobre su salida del espacio de corazón de Telecinco, que había anunciado solo dos días antes su adiós oficial.

"Decidí salir como salí también porque creo que era la mejor opción que tenía en ese momento. No estaba preparada para otro tipo de salida pública. Me fui siendo agradecida, generosa e incluso si me permites, elegante".

Eso sí, asegura que "todavía" tiene que acabar "de encajar muchas cosas que sucedieron". "Todavía me falta perspectiva. Creo que mi salida y el final de mi carrera como presentadora en Mediaset es una historia que tiene que ser reposada antes de ser contada", indica.

En cuanto a la crisis de audiencia de la cadena, asegura: "Ahora mismo tendría una oportunidad de oro para vengarme o hacer leña del árbol caído. Es evidente, público y notorio que Mediaset está pasando por un momento muy malo, muy grave y terrible en cuanto a audiencias. Podría decir 'que se jodan' o 'les está bien empleado' o 'que no se hubieran cargado Sálvame'. Pero es que eso no solo no lo pienso, sino que además me haría sentir mal.

Ahora que ya no trabaja en Telecinco y tampoco está vinculada a La Fábrica de la Tele, la gallega se abre a ofertas, incluso de Antena 3, su principal rival en su etapa en la cadena de Fuencarral. "Si me llaman, allí me tendrán. Yo no sé si encajo o no en la línea editorial de Antena 3. No sé si encajo o no en TVE. Pero creo que soy una profesional y, al final, tienes que encontrar el proyecto en el que tú des lo mejor de ti y que ese proyecto también encaje contigo. Yo soy un soldado en la reserva; en cuanto me llamen, me iré a la trinchera", indica.